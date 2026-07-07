İstanbul'un Silivri ilçesinde kum boşaltımı yapan hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun yan yolu bir süre trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, Semizkumlar Mahallesi'nde D-100 Karayolu Edirne istikameti yan yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 FBV 153 plakalı hafriyat kamyonu yol kenarına kum boşaltıldığı sırada dengesini kaybederek devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tamamen ulaşıma kapanan yan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyonun vinç ve çekici yardımıyla kaldırılması, yola saçılan kumun temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.
Polis ve jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.