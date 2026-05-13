Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dil Bayramı dolayısıyla NSosyal hesabı üzerinden bir kutlama mesajı yayımladı.

Türkçenin yedi asrı aşan köklü bir mirasın taşıyıcısı olduğunu belirten Ersoy, dilin Karamanoğlu Mehmet Bey’in 749 yıl önce ortaya koyduğu iradeyle güç kazandığını ifade etti.

Bakan Ersoy, Türkçenin şiirden ilme, kültürden gönül dünyasına uzanan geniş bir etki alanına sahip olduğunu ve milletin ortak değerlerinden biri olmayı sürdürdüğünü aktardı.

Mesajında Kaşgarlı Mahmud, Yunus Emre ve Aşık Veysel gibi isimlere de atıfta bulunan Ersoy, bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

Türkçeyi koruyan, geliştiren ve yaşatan herkese teşekkür eden Ersoy, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı’nı kutladı.