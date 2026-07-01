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Kaynak: DHA

Ambarlı Mahallesi’ndeki bir binanın birinci katında meydana geldi. Balkondaki demir kapının parmaklıkları arasına başını sokan Rüzgar Ş., bir süre sonra sıkıştı. Ailesinin kendi imkanlarıyla kurtarma çabaları sonuç vermeyince 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, demir çubukları genişleterek Rüzgar Ş.’nin başını sıkıştığı yerden çıkardı. Kurtarılan Rüzgar Ş., daha sonra annesinin kucağında itfaiye erlerinin yanına gelerek teşekkür etti.