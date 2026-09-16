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Türk futbolunun köklü kulüplerinden Yeni Malatyaspor, yaşadığı ekonomik ve idari sorunların ardından tarihinin en zor dönemlerinden birinden geçiyor.

Bir dönem Süper Lig'de rakiplerine kök söktüren sarı-siyahlılar, şimdi 3. Lig'den Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne (PGL) düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezona başlayan Yeni Malatyaspor, ilk iki haftada oynanması gereken karşılaşmalara çıkamadı.

İlk hafta Karaman FK karşısında sahaya çıkmayan Malatya temsilcisi, ikinci haftadaki Kırşehirspor müsabakasında da yer almadı.

TFF'DEN BEKLENEN SEVK KARARI GELDİ

Karaman FK karşılaşmasına çıkmaması nedeniyle puan silme cezası alan Yeni Malatyaspor'un ikinci kez aynı durumla karşılaşmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.

TFF, 12 Eylül'de oynanması gereken Kırşehirspor-Yeni Malatyaspor karşılaşması nedeniyle sarı-siyahlı kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 12.09.2026 tarihinde oynanması gereken EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ-YENİ MALATYASPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasına çıkmaması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"

PGL'YE DÜŞÜRÜLMESİ GÜNDEMDE

Aynı sezon içerisinde üst üste iki karşılaşmaya çıkmayan Yeni Malatyaspor için bu kez küme düşürülme cezası gündemde.

Sarı-siyahlı kulübün 3. Lig'den Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne düşürülmesine yönelik nihai karar PFDK tarafından verilecek.

Bir dönem Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma başarısı da gösteren Yeni Malatyaspor şimdi geleceğini doğrudan etkileyecek PFDK kararını bekliyor.