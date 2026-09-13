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Mali ve idari sorunlarla mücadele eden Yeni Malatyaspor'da kriz büyüyor. TFF 3. Lig 3. Grup'un 2. haftasında deplasmanda Kırşehirspor ile karşılaşması gereken sarı-siyahlı ekip, mücadeleye çıkmadı.

İKİ MAÇA ÇIKMAYAN YENİ MALATYASPOR KÜME DÜŞÜRÜLECEK

Yeni Malatyaspor, sezonun ilk haftasında sahasında oynanması planlanan Karaman FK karşılaşmasına da çıkmamıştı. Sarı-siyahlılar, Kırşehirspor müsabakasında da aynı durumun yaşanmasıyla iki haftayı maça çıkmadan geride bıraktı.

TFF talimatları doğrultusunda bir sezonda iki kez müsabakaya çıkmayan takımlar hakkında hükmen mağlubiyetin yanı sıra küme düşürme yaptırımı uygulanabiliyor.

Bu nedenle Yeni Malatyaspor'un durumunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından karara bağlanması bekleniyor.

GEÇEN SEZON DA BENZER SÜREÇ YAŞANDI

Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon da TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ciddi mali ve idari problemler yaşamış, karşılaşmalara çıkamamasının ardından küme düşmüştü.

Sarı-siyahlı kulübün yeni sezonda da benzer bir tabloyla karşı karşıya kalmasıyla bu kez de Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne (PGL) düşürülmesi bekleniyor.