Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türklerin akın akın gittiği ülke kapılarını kapatıyor: 1 ay sonra gidilmeyecek

Türklerin akın akın gittiği ülke kapılarını kapatıyor: 1 ay sonra gidilmeyecek

Türklerin akın akın gittiği ülke, vizesiz seyahat devrini bitiriyor. 1 ay sonra girişler birçok ülke vatandaşına kapanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türklerin akın akın gittiği ülke kapılarını kapatıyor: 1 ay sonra gidilmeyecek - Resim: 1

Türk turistlerin Balkanlar'daki en popüler rotalarından biri olan Karadağ, Türkiye vatandaşlarına tanıdığı vizesiz seyahat hakkını 1 Kasım 2026 itibarıyla sonlandırıyor.

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Türklerin akın akın gittiği ülke kapılarını kapatıyor: 1 ay sonra gidilmeyecek - Resim: 2

31 Ekim 2026 tarihine kadar geçerli olacak mevcut uygulamada, Türk vatandaşları ülkede 30 güne kadar vizesiz konaklamaya devam edebilecek.

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Türklerin akın akın gittiği ülke kapılarını kapatıyor: 1 ay sonra gidilmeyecek - Resim: 3

Karadağ hükümetinin 23 Temmuz 2026’da onayladığı yeni vize düzenlemesi, ülkenin AB vize politikalarıyla entegrasyonunu sağlamayı hedefliyor.

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Türklerin akın akın gittiği ülke kapılarını kapatıyor: 1 ay sonra gidilmeyecek - Resim: 4

Bu kapsamda Türkiye ile birlikte Rusya, Çin, Belarus ve Suudi Arabistan vatandaşları da 1 Kasım'dan itibaren vizeye tabi olacak.

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Türklerin akın akın gittiği ülke kapılarını kapatıyor: 1 ay sonra gidilmeyecek - Resim: 5

Ülke sınırlarına getirilen bu zorunluluk, Türklerin hem yaz tatillerinde hem de kısa hafta sonu kaçamaklarında en çok tercih ettiği tarihi Kotor ve hareketli Budva şehirlerini de doğrudan kapsıyor.

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Türklerin akın akın gittiği ülke kapılarını kapatıyor: 1 ay sonra gidilmeyecek - Resim: 6

Geçerli bir Schengen, ABD, Birleşik Krallık veya İrlanda vizesine sahip olanlar ile bu ülkelerde oturum izni bulunan yolcular, belirlenen şartları karşılamaları halinde Karadağ'a 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilecekler.

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Türklerin akın akın gittiği ülke kapılarını kapatıyor: 1 ay sonra gidilmeyecek - Resim: 7

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, işlemlerin hızlanması adına başvuruların yalnızca konsolosluklar üzerinden değil, Türkiye’deki VFS merkezleri aracılığıyla da yapılabileceğini duyurdu.

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Türklerin akın akın gittiği ülke kapılarını kapatıyor: 1 ay sonra gidilmeyecek - Resim: 8

Karadağ, vize politikalarındaki ilk sıkılaşmayı 2025 yılında yapmıştı.

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Türklerin akın akın gittiği ülke kapılarını kapatıyor: 1 ay sonra gidilmeyecek - Resim: 9

Türkiye vatandaşlarının vizesiz seyahat hakkı bir süreliğine askıya alınmış, ardından Aralık 2025'te yeniden yürürlüğe girdiğinde ise 90 günlük vizesiz kalış süresi 30 güne düşürülmüştü.

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Türklerin akın akın gittiği ülke kapılarını kapatıyor: 1 ay sonra gidilmeyecek - Resim: 10

1 Kasım 2026'dan itibaren ise bordo pasaport sahipleri için vizesiz dönem tamamen kapanmış olacak.

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Türklerin akın akın gittiği ülke kapılarını kapatıyor: 1 ay sonra gidilmeyecek - Resim: 11
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