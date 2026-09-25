Türk turistlerin Balkanlar'daki en popüler rotalarından biri olan Karadağ, Türkiye vatandaşlarına tanıdığı vizesiz seyahat hakkını 1 Kasım 2026 itibarıyla sonlandırıyor.
Türklerin akın akın gittiği ülke kapılarını kapatıyor: 1 ay sonra gidilmeyecek
Türklerin akın akın gittiği ülke, vizesiz seyahat devrini bitiriyor. 1 ay sonra girişler birçok ülke vatandaşına kapanacak.Kaynak: Haber Merkezi
31 Ekim 2026 tarihine kadar geçerli olacak mevcut uygulamada, Türk vatandaşları ülkede 30 güne kadar vizesiz konaklamaya devam edebilecek.
Karadağ hükümetinin 23 Temmuz 2026’da onayladığı yeni vize düzenlemesi, ülkenin AB vize politikalarıyla entegrasyonunu sağlamayı hedefliyor.
Bu kapsamda Türkiye ile birlikte Rusya, Çin, Belarus ve Suudi Arabistan vatandaşları da 1 Kasım'dan itibaren vizeye tabi olacak.
Ülke sınırlarına getirilen bu zorunluluk, Türklerin hem yaz tatillerinde hem de kısa hafta sonu kaçamaklarında en çok tercih ettiği tarihi Kotor ve hareketli Budva şehirlerini de doğrudan kapsıyor.
Geçerli bir Schengen, ABD, Birleşik Krallık veya İrlanda vizesine sahip olanlar ile bu ülkelerde oturum izni bulunan yolcular, belirlenen şartları karşılamaları halinde Karadağ'a 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilecekler.
Karadağ Dışişleri Bakanlığı, işlemlerin hızlanması adına başvuruların yalnızca konsolosluklar üzerinden değil, Türkiye’deki VFS merkezleri aracılığıyla da yapılabileceğini duyurdu.
Karadağ, vize politikalarındaki ilk sıkılaşmayı 2025 yılında yapmıştı.
Türkiye vatandaşlarının vizesiz seyahat hakkı bir süreliğine askıya alınmış, ardından Aralık 2025'te yeniden yürürlüğe girdiğinde ise 90 günlük vizesiz kalış süresi 30 güne düşürülmüştü.
1 Kasım 2026'dan itibaren ise bordo pasaport sahipleri için vizesiz dönem tamamen kapanmış olacak.