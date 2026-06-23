Kredi kartı kullanıcıları için harcama yapılan gün, bütçe ve nakit akışı yönetiminde hayati bir öneme sahip. Özellikle hesap kesim tarihine dikkat etmeden, bilinçsizce yapılan alışverişler, tüketicileri ay sonunda ciddi bir likidite sıkışıklığına sürüklüyor. Bankacılık uygulamaları üzerinde yapılan son analizler, doğru zamanlamanın borç ödeme süresi üzerinde kritik bir rol oynadığını gözler önüne serdi.

FAİZSİZ VADE 45 GÜNDEN 10 GÜNE DÜŞÜYOR

Bankacılık sisteminin işleyişine göre, hesap kesim tarihinin hemen ertesi günü yapılan harcamalar, bir sonraki ayın ekstresine dahil ediliyor. Bu durum, vatandaşa yaklaşık 30 günlük bir fatura dönemi ve ardından gelen 10-15 günlük son ödeme süresiyle birlikte, toplamda 40 ila 45 güne varan faizsiz bir vade imkanı sunuyor.

Ancak en büyük tehlike, hesap kesim tarihinden birkaç gün, hatta bir gün önce yapılan harcamalarda gizli. Bu kritik günlerde yapılan alışverişler doğrudan mevcut ayın ekstresine yansıyor. Böylece ilgili harcamanın finansman vadesi aniden 10 güne (son ödeme tarihine kadar olan süreye) düşerek tüketicinin aylık planlamasını altüst ediyor.

EKONOMİSTLERDEN 'NAKİT AKIŞI' UYARISI: BORÇ FAİZE BİNİYOR

Ekonomistler ve finans uzmanları, hesap kesim tarihine çok kısa bir süre kala gerçekleştirilen yüksek tutarlı harcamaların, aile bütçesinde öngörülemeyen bir nakit çıkış baskısı yarattığını vurguluyor.

Özellikle maaş günü ile kartın son ödeme tarihi arasında uyumsuzluk olan senaryolarda bu durum büyük bir yapısal risk barındırıyor. Vadesi aniden daralan borcun tamamını kapatamayan tüketici, mecburen "asgari ödeme" yapmak zorunda kalıyor. Kalan borç tutarı ise yüksek akdi faiz oranlarıyla bir sonraki aya devrederek vatandaşın sırtındaki mali yükü katlayarak artırıyor. Uzmanlar, büyük harcamaların mutlaka hesap kesim tarihinden sonraya bırakılması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.