BDDK, son dönemde kamuoyunda geniş yer bulan ve milyonlarca kart kullanıcısını yakından ilgilendiren kredi kartı limit düzenlemeleri hakkında resmi bir açıklama yayımladı. Kurum, teknik ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü vurgularken, bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni bir kısıtlama veya değişiklik olmadığını belirtti.

TEKNİK VE İDARİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

BDDK tarafından yapılan duyuruda, 29 Ocak 2026 tarihli ve 11367 sayılı Kurul Kararı hatırlatıldı. Bu karar kapsamında, bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla eş güdümlü bir çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir."

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR YALANLANDI

Günün erken saatlerinde yayılan "limitlerin düşürüleceği" veya "yeni kriterlerin getirildiği" yönündeki haberlerin ardından gelen bu açıklama, piyasadaki bilgi kirliliğini de sona erdirdi. BDDK, mevcut durumda söz konusu düzenlemelere yönelik alınmış yeni bir kararın bulunmadığını açıkça ifade etti.