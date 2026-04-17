Baharın gelişi ve düğün sezonunun kapıya dayanmasıyla birlikte, kış boyu durgunluk yaşayan mobilya sektöründe beklenen hareketlilik başladı.

Yeni ev kuracak çiftlerin ve evini yenilemek isteyenlerin nisan ayı itibarıyla alışverişe yönelmesi, mağazalardaki talep trafiğini artırırken; sektör temsilcileri bu canlılığın kalıcı olması için "taksit" desteği bekliyor.

Özellikle oturma grupları ve yatak odası takımları gibi temel ihtiyaçlarda yoğunlaşan talebin, kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlanmasıyla daha da geniş bir tabana yayılması öngörülüyor.

MOBİLYA SEKTÖRÜNDEN TAKSİT VE FAİZ ÇAĞRISI

Sektörün önde gelen isimlerinden Modoko Başkanı Koray Çalışkan, iç pazarın yıl sonunda 5,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşmasını beklediklerini ifade ederken, "Aile Yılı" ilan edilen bu dönemde evlilikleri desteklemek adına kredi kartı taksit sayılarının artırılması ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

İTO Mobilya Meslek Komitesi Üyesi Turgay Terzi ise yılın ilk çeyreğindeki durgunluğun jeopolitik gerilimlerle birleştiğini ancak mobilya talebinin iptal edilmeyip sadece ertelendiğini belirtiyor. Terzi'ye göre, nisan başı itibarıyla hissedilen bu "erteleme sonrası alım" dalgasının, ödeme kolaylıkları sağlanması durumunda sektör için can suyu olacağı tahmin ediliyor. Terzi, “Özellikle yeni evlenecek çiftlerin ödemelerini kolaylaştırmaları için taksit sayılarının artırılması gerekiyor. 10 yıl kullanılacak bir ürün 12-18 ay gibi taksitlere yayarak ödendiğinde hem tüketici açısından önemli bir avantaj oluyor hem de sektörün hareketliliği açısından önemli bir konu” dedi.