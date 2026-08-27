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Kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle çifti, altı yıllık ayrılığın ardından çocukları ve evcil hayvanlarıyla birlikte kalıcı olarak Birleşik Krallık'a dönüş yaptı.

İngiliz kraliyet ailesinden olaylı bir şekilde ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ile Düşesi Meghan Markle, altı yıllık ayrılığın ardından tarihi bir karara imza attı. Kamuoyunda Megxit olarak adlandırılan süreçle dünya gündemine oturan çift, kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra yerleştikleri California'dan ayrılarak çocuklarıyla birlikte Birleşik Krallık'a kalıcı olarak geri döndü.

Altı yıldır okyanusun ötesinde sürdürdükleri yaşamı sonlandıran çift, İngiltere topraklarına yeniden ayak basarak hem kraliyet tarihine hem de İngiliz basınına bomba gibi bir dönüş yaptı.

KÖPEKLERİ MİA VE PULA İÇİN SERVET DEĞERİNDE ÖZEL JET KİRALADILAR

California'dan yola çıkan Sussex ailesi, dün öğle saatlerinde Birmingham Havalimanı'na iniş yaptı. Çiftin 10 saat süren bu uzun uçuş için saatliği 12 bin dolar olan son derece lüks bir özel jet tercih etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İki banyosu, 13 yolcuya kadar konforlu oturma kapasitesi, beş yatağı ve 12 ila 15 orta boy bavul taşıma alanı bulunan bu özel uçağın tercih edilme sebebi ise oldukça şaşırtıcıydı. ABD basınına sızan bilgilere göre çift, sevgili köpekleri Mia ve Pula'yı ticari uçuşların zorlu prosedürlerine maruz bırakmadan güvenle taşıyabilmek adına bu yüksek maliyetli özel jeti kiraladı. Montecito'daki malikanelerinde bulunan tavuklarını ABD'de bırakan aile, iki köpeğini de yanlarına alarak İngiltere'ye eksiksiz bir şekilde nakletti.

ARCHIE VE LILIBET İNGİLTERE'DE OKULLU OLUYOR

Habertürk'ün haberine göre: Sussex çiftinin 7 yaşındaki oğlu Prens Archie ile 5 yaşındaki kızı Prenses Lilibet için de bu taşınma yepyeni bir başlangıç anlamına geliyor. Amerika'da dünyaya gelen ve orada büyüyen iki küçük kardeş, önümüzdeki haftadan itibaren eğitim hayatlarına İngiltere'deki yeni okullarında devam edecek. Aileye yakın kaynaklar, çiftin çocuklarının kendi köklerini tanımasını ve kraliyet ailesinin diğer üyeleriyle bir arada büyümesini çok önemsediğini belirtiyor. Çiftin çocuklarını İngiliz eğitim sistemine dahil etme kararı, bu dönüşün geçici bir ziyaret olmadığını, tamamen kalıcı bir yerleşim planı olduğunu net bir biçimde kanıtlıyor.

KRALİYET GÖREVLERİNE DÖNMEYECEK VE BAĞIMSIZ KALACAKLAR

41 yaşındaki Prens Harry ve 45 yaşındaki Meghan Markle'ın İngiltere'ye taşınacağı haberi haftalardır İngiliz medyasının ilk sayfalarında yer alıyordu. Ancak gelen son bilgilere göre çift, 2020 yılında resmi olarak bıraktıkları kraliyet görevlerine geri dönmeyecek. Saray protokollerinden ve resmi kraliyet unvanlarının getirdiği yükümlülüklerden uzak kalacak olan Sussex çifti, Amerika'da başlattıkları bağımsız iş anlaşmalarını, medya projelerini ve ticari ortaklıklarını İngiltere'den yürütmeye devam edecek.

Çift, 2020 yılında kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden ayrıldıklarında bu durum Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılış süreci olan Brexit kelimesine atıfla Megxit olarak adlandırılmıştı. O tarihten bu yana California'nın Montecito bölgesinde bulunan 14 milyon dolar değerindeki ultra lüks malikanelerinde yaşamlarını sürdüren çift, bağımsızlıklarını koruyarak yeni bir yaşam düzeni kurmuştu.

HIGHGROVE HOUSE'DA TARİHİ BULUŞMA VE KANSERLE MÜCADELE EDEN BABA İLE BARIŞ

Bu sürpriz dönüş kararının arkasında yatan en duygusal sebep ise Temmuz ayında gerçekleşen gizli bir buluşma oldu. Bir süredir kanser tedavisi gören 77 yaşındaki Kral Charles ve Kraliçe Camilla, Highgrove House'da Sussex ailesini ağırladı. Bu kritik görüşme, Kral Charles'ın gelini Meghan Markle ve torunları Archie ile Lilibet'i dört yıl sonra ilk kez canlı olarak görmesini sağladı. Yıllardır süren aile içi husumet ve kırgınlıklar bu duygusal buluşmayla son buldu.

ABD basınına konuşan aileye yakın kaynaklr, Harry ve Meghan'ın kanserle mücadele eden babaları Kral Charles'a fiziksel olarak daha yakın olmak, ona bu zorlu süreçte moral vermek ve çocuklarının dedeleriyle sağlam bir ilişki kurmasını sağlamak amacıyla okyanus ötesinden taşınma kararı aldıklarını bildirdi.

COTSWOLDS BÖLGESİNDE YENİ BİR YAŞAM VE SARAYDAKİ DENGELER

Gelen bilgilere göre Kral Charles, oğlu ve gelininin İngiltere'ye kalıcı olarak taşınacağını bu haber kamuoyuna yansımadan sadece birkaç gün önce öğrendi. Kraliyete yakın kaynaklar, Sussex çiftinin Highgrove House yakınlarında bulunan ve doğal güzellikleriyle bilinen Cotswolds bölgesinde yeni bir ev arayışına girdiğini aktarıyor.

Cotswolds bölgesi aynı zamanda Prens Harry'nin çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği, kendisi için manevi değeri son derece yüksek olan bir lokasyon olarak öne çıkıyor. Öte yandan bu bölge, Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın Windsor'daki konutuna yaklaşık iki saatlik bir sürüş mesafesinde yer alıyor. İngiltere'ye yerleşen Sussex çifti ile Windsor'daki Prens William ve Prenses Kate çifti arasındaki soğuk rüzgarların nasıl eseceği ise şimdiden tüm dünya kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.