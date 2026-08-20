Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Olaylı çiftin sürgün hayatını bitiriyor: Saraya sürpriz dönüş

Olaylı çiftin sürgün hayatını bitiriyor: Saraya sürpriz dönüş

İngiltere Kraliyeti'nde sürpriz gelişme. ABD’den İngiltere’ye taşınma kararı alan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, Kraliyet görevlerine dönmeden başkent Londra dışında özel bir konutta yeni bir yaşama başlayacağı iddia edildi.

Kaynak: AA
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Olaylı çiftin sürgün hayatını bitiriyor: Saraya sürpriz dönüş - Resim: 1

İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD'de yaşayan oğlu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın bu ay sonunda İngiltere’ye taşınacakları iddia edildi.

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Olaylı çiftin sürgün hayatını bitiriyor: Saraya sürpriz dönüş - Resim: 2

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, bu ay sonunda ABD'den İngiltere'ye dönerek başkent Londra dışında Kraliyet ailesine ait olmayan özel bir konutta yaşayacak.

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Olaylı çiftin sürgün hayatını bitiriyor: Saraya sürpriz dönüş - Resim: 3

Çiftin çocukları Prens Archie ile Prenses Lilibet de eylül ayında İngiltere'de bir okula başlayacak. İngiltere Kralı 3. Charles ise çiftin ABD'den İngiltere'ye dönüş planından 16 Ağustos Pazar günü haberdar edildi.

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Olaylı çiftin sürgün hayatını bitiriyor: Saraya sürpriz dönüş - Resim: 4

Kral Charles, aileyi daha fazla görme fırsatını memnuniyetle karşıladı. İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton da çiftin dönüş planı hakkında bilgilendirildi.

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Olaylı çiftin sürgün hayatını bitiriyor: Saraya sürpriz dönüş - Resim: 5

Prens Harry ve eşinin, geçen ay çocuklarıyla birlikte Kral Charles'ı İngiltere'de ziyaret ettikleri ancak taşınma planının o görüşmede ele alınmadığı aktarıldı.

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Olaylı çiftin sürgün hayatını bitiriyor: Saraya sürpriz dönüş - Resim: 6

Çiftin, Kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak görevlerine dönmeleri ise planlanmıyor.

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Olaylı çiftin sürgün hayatını bitiriyor: Saraya sürpriz dönüş - Resim: 7

Prens Harry, 2020'de Kraliyet görevlerinden ayrıldığını açıklamış, daha sonra ABD'li eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınmıştı.

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Olaylı çiftin sürgün hayatını bitiriyor: Saraya sürpriz dönüş - Resim: 8

Çıktığı televizyon programlarında ve yazdığı kitabında Kraliyet ailesini "ırkçı" ve "çekilmez" olmakla suçlayan Prens Harry, özellikle babası ve kardeşiyle ilişkisine ilişkin tepki çeken detayları açıklamıştı.

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