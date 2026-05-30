Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından üreticilere besleme kasaları (kerevet) ile yalıtımlı ipek böceği yetiştirme çadırları temin ediliyor.

Köyceğiz, Muğla’nın İpek Böcekçiliği Üssü

Muğla genelinde yaklaşık 150 ailenin gelir kaynağı olan ipek böcekçiliğinin en yoğun gerçekleştirildiği ilçe Köyceğiz olarak öne çıkıyor. İlçede faaliyet gösteren 120 üretici aile, bu geleneksel üretim faaliyetini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen destek programlarıyla üretim koşullarının iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması ve ipek böceklerinin gelişimine uygun ortamların oluşturulması amaçlanıyor.

Üreticilere Yeni Besleme Çadırları

2026 yılı içerisinde Milas, Menteşe, Marmaris, Yatağan ve Köyceğiz ilçelerinde üreticilerin kullanımına sunulmak üzere her biri 100 metrekare büyüklüğünde toplam 5 adet ipek böceği besleme çadırı kuruldu. Söz konusu destekler, bölgedeki tarımsal kalkınma kooperatifleri aracılığıyla üreticilere ulaştırılıyor.

Farklı Tarımsal Faaliyetlere de Hizmet Edecek

Demonte özellikte tasarlanan besleme çadırları, ihtiyaç duyulduğunda farklı alanlara kolayca taşınabiliyor. Bu yapılar yalnızca ipek böceği yetiştiriciliği için değil, mantar üretimi ve erkenci fide yetiştiriciliği gibi çeşitli tarımsal faaliyetlerde de kullanılabilecek çok amaçlı bir kullanım sunuyor.

120 Aile Desteklerden Yararlanacak

Destekleme çalışmaları kapsamında üreticilere 5 adet 100 metrekarelik besleme çadırının yanı sıra toplam 750 adet besleme kasası ve çadırların içinde kullanılmak üzere 40 adet dört katlı kerevet sağlanacak. Program kapsamında her üreticiye dört adet besleme kasası verilmesi planlanırken, Köyceğiz’de faaliyet gösteren 120 üretici ailenin bu desteklerden faydalanması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı teşvik eden projelerle geleneksel üretim kültürünün korunmasına katkı sunarken, üreticilerin ekonomik gelirlerini artırmaya ve yerel üretimi güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.