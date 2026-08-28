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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ederken, bölgeden felaketin boyutunu daha da büyütecek haberler geliyor. Tibet'teki bir barajın patladığını açıkladı. Kurtarma ekipleri güvenli bölgelere çekilmesi yönünde uyarıldı.

Nepal polisinden yapılan açıklamada, 26 Ağustos’ta yaşanan selde hayatını kaybedenlerin sayısının 469'a çıktığı belirtildi. Sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığını, yolların hasar aldığını ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiğini bölgede aralarında yabancıların da bulunduğu 1300'den fazla kişinin kayıp olduğunu vurgulandı.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde de 3 kişinin öldüğü 558 kişinin ise kayıp olduğu felaketin ardından bölgede yeni bir acil durum yaşanıyor. Tibet tarafında heyelan enkazının bir nehri tıkamasıyla oluşan doğal barajın patladı ve büyük miktarda suyun Nepal'e doğru ilerlemeye başladığı duyuruldu. İkinci sel alarmı sonrası kurtarma operasyonları durdu, halk yüksek yerlere kaçıyor.

Nepal polisi, bu gelişmenin ardından Bhote Koshi ve Trishuli nehirleri boyunca yaşayanlara acilen yüksek ve güvenli bölgelere çıkmaları çağrısında bulundu.

EKİPLER DERHAL GÜVENLİ ALANLARA YÖNLENDİRİLDİ

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarını bir süreliğine durdururken, Rasuwa'da kriz yönetimi ve koordinasyondan sorumlu polis yetkilisi, barajın çöktüğü bilgisinin ulaşmasının ardından sahadaki güvenlik personeli ve kurtarma ekiplerinin derhal güvenli alanlara yönlendirildiğini söyledi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Tibet tarafındaki bir barajın yeniden yıkıldığı bilgisi alındı. Arama kurtarma ve yardım çalışmalarında görev alan tüm güvenlik personeli ve kurtarma ekipleri ile bölgedeki vatandaşlardan dikkatli olmaları, derhal güvenli bir bölgeye geçmeleri ve gelişmeleri yetkililere bildirmeleri istendi” denildi.

Çin ve Nepal makamları, Himalayalar'da buzul, kaya ve toprak kütlelerinin çökmesiyle başlayan felaketin ardından oluşan göllerin yeni bir afete yol açabileceği konusunda günlerdir uyarıda bulunuyordu.

Tibet'in Shigatse bölgesindeki Jilong'da oluşan doğal gölün yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 40-50 metre derinliğinde olduğu, içerisinde tahminen 1,5 ila 2 milyon metreküp su bulunduğu açıklanırken barajın beton yerine gevşek kaya ve tortulardan oluşması nedeniyle yükselen su seviyesine dayanamayabileceği belirtilmişti.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı, önümüzdeki üç gün içinde göle 3 milyon metreküp daha su ulaşabileceğini öngörmüştü. Bu miktar yaklaşık bin 200 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek seviyede. Bölgede yağışların sürmesi nedeniyle 1 Eylül civarının en kritik dönem olacağı değerlendirilmişti.

CAN KAYBI 469’A YÜKSELDİ

Nepal-Çin sınırındaki felaket, 26 Ağustos'ta Himalayalar'da buzul, kaya ve toprak kütlelerinin çökmesiyle başladı.

Buz ve kaya parçaları vadiden saatte yaklaşık 180 kilometre hızla ilerlerken 20 kilometreden uzun bir mesafe kat ederek dev bir enkaz akışına dönüştü.

Nepal Başbakanlık Ofisi, 469 kişinin öldüğünün doğrulandığını ve 644'ü yabancı uyruklu 1300'den fazla kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Çinli yetkililere göre, Tibet'te en az üç kişi öldü ve 558 kişi ise hala kayıp.