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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, saat 02.00 sıralarında Bartın’ın Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Akrabalarını ziyaret ettikten sonra apartmanın üçüncü katındaki asansöre binen M.Ö. (27), kabinin hareket etmesinin ardından korku dolu anlar yaşadı.

Asansör kabini henüz belirlenemeyen nedenle bir kat aşağı düştü ve ikinci katta kaldı.

KORKUDAN BAYILDI

Asansörde mahsur kalan M.Ö.’nün yardımına apartman sakinleri koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ikinci katta kalan asansörün kapısını açarak kabine ulaştı.

Baygın halde bulunan M.Ö., itfaiye ekipleri tarafından asansörden çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Ö., tedbir amacıyla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.