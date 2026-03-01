Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe ile berabere kalarak sürpriz bir sonuca imza atan ve yeniden ayağa kalkma sinyalleri veren Kasımpaşa Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle büyük şoka uğradı.

KASIMPAŞA'DA EMRE BELÖZOĞLU'NUN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

Sahasında Karadeniz ekibine 3-0'lık farklı bir sonuçla kaybeden Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu'nun takımdaki geleceği masaya yatırıldı.

KONYASPOR MAÇI SON ŞANSI

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre; Kasımpaşa şimdilik Emre Belözoğlu ile yola devam kararı aldı. Ancak İstanbul ekibinde önümüzdeki hafta oynanacak Konyaspor maçı Emre Belözoğlu'nun son şansı olarak görülüyor.

10 MAÇTA YALNIZCA 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Kasımpaşa'nın başında toplam 10 maça çıkan Emre Belözoğlu 1 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 0.70 maç başına puan ortalamasıyla beklentinlerin altında kaldı.