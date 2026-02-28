Kasımpaşa, Çaykur Rizespor’a 3-0 yenildikten sonra teknik direktör Emre Belözoğlu, rakiplerinin bu sezonki en kolay oyununu oynadığını ifade etti.

Maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belözoğlu, “Çok konuşacak bir şey yok. Fenerbahçe maçındaki oyun bizi olumlu etkiler diye düşünüyordum. Oyuncuları motive etmeye çalıştık. Ama çok büyük üzüntü içindeyim. Oyuncuların da üzüldüğünü görüyorum. Artık çanların çaldığı anları oynayacak takımımız. Elimden geldiğince çalışmaya devam edeceğim. Dört gün önceki oyunla bugünkü oyun arasındaki fark kabul edilemez. Rize belki de bu sezon ligdeki en kolay maçını oynadı. Bize yakışmadı. Kasımpaşa'ya gönül verenlerden özür diliyorum.” dedi.

İSTİFA YANITI VE KADRO DIŞI SİNYALİ

Taraftarların kendisini istifaya davet etmesine de değinen Belözoğlu, "Taraftarı anlıyorum. Ne yapmam gerektiğini biliyorum ama bugün o gün değil. Önümüzde kazanabileceğimiz maçlar var. Hafta içinde radikal bir karar alabilirim. Oyuncu grubunun ciddiyetin farkına varacağını düşünüyorum. İyi oyuncuları biraz daha sıkmamız gerektiği ortada." şeklinde konuştu.