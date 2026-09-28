Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın gözü 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak yeni elektrik ve doğal gaz tarifelerine çevrildi. Türkiye'de elektrik tarifeleri genelde üç ayda bir Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenip Resmî Gazete’de yayımlanırken, doğal gaz tarifeleri ise BOTAŞ tarafından aylık olarak internet sitesinden kamuoyuna duyuruluyor.

2023 yılının ikinci yarısından itibaren ekonomi yönetimi, enerji zamları ve oranlarının belirlenmesinde aktif rol oynayarak tarifeleri iktidarın enflasyon hedefleriyle uyumlu biçimde şekillendiriyor. 1 Ekim’den geçerli son çeyrek tarifelerinde de enflasyonla mücadele politikası esas alındı.

KONUT ABONELERİNE ZAM VAR MI? SEKTÖR KAYNAKLARI AÇIKLADI

Enerji yönetimi, hem doğal gazda hem de elektrikte maliyet kaynaklı yüksek oranlı zam gereksiniminin sürdüğünü belirtse de enflasyon hedefi doğrultusunda tarifelerin sabit tutulması politikasına devam edileceği mesajını verdi.

Sektör kaynakları ANKA'ya yaptıkları açıklamada, son dakikada büyük bir sürpriz yaşanmaması durumunda konutlarda doğal gaza ve elektriğe zam beklenmediğini belirterek yılın son çeyreğine mevcut tarifelerle girileceğini değerlendirdi.

ELEKTRİK FATURASINDA SÜBVANSİYON SINIRI DÜŞÜYOR MU?

Elektrik tarifelerinde konut aboneleri için uygulanan yıllık sübvansiyonlu tüketim sınırı (son kaynak tedarik tarifesi limiti) halihazırda 4 bin kilovatsaat olarak uygulanıyor. Sektör kaynakları, bu limitin 2027 yılı için 3 bin kilovatsaate düşürülmesinin beklendiğini ve kararın geçen yıl olduğu gibi ekim ayı içinde alınabileceğini ifade etti.

Limitin 3 bin kilovatsaate çekilmesi durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Eski TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan, bu düzenleme yapılsa dahi aylık 780 TL’ye kadar faturası gelen abonelerde devlet sübvansiyonunun aynen devam edeceğini vurguladı.

SANAYİ VE SANTRAL TARİFELERİNDE ARTIŞ OLASILIĞI

Doğal gaz alım maliyetlerinin yükseldiğine dikkat çeken sektör kaynakları, enerji çevrelerinde sanayi ve elektrik üretim santrallerinin tarifelerinde bir miktar artışın konuşulduğunu aktardı.

Halen sanayi ve santral grubuna her bin metreküp gazın 18 bin TL fiyatla satıldığını hatırlatan kaynaklar, bu grupta bir artış ihtimalini düşük bir olasılık olarak görse de yeni tarifelerin birkaç gün içinde netleşeceğini belirtti.