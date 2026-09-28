Ekranların tanınan yüzü Esra Erol, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Ünlü sunucu Esra Erol sektör değiştirdi: O artık kendi işinin patronu
Televizyon programlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esra Erol, bu kez ekranlardan farklı bir işle gündeme geldi.Kaynak: Haber Merkezi
Ticarete adım atan ünlü sunucu, giyim sektöründe faaliyet gösterecek yeni mağazasını açarak iş dünyasına giriş yaptı.
Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Erol, bu kez ekranlardaki çalışmalarıyla değil, yeni yatırımıyla gündeme geldi. Giyim sektörüne adım atan ünlü sunucu, kendi mağazasını açarak ticaret hayatına ilk adımını attı.
Ünlü sunucunun İstanbul’daki mağazası yoğun ilgi görürken, açılıştan dikkat çeken destek mesajı da geldi.
Bergüzar Korel'den tebrik
İstanbul’da bir AVM’de gerçekleştirilen mağaza açılışına, Erol’un yakın çevresi ve arkadaşları yoğun ilgi gösterdi. Ünlü sunucunun yeni iş girişimine destek veren isimlerden biri de oyuncu Bergüzar Korel oldu. Erol’un yakın arkadaşlarından Korel, açılışın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla arkadaşını kutladı.
Korel, Esra Erol için yayımladığı mesajında, “Yeni mağazan hayırlı uğurlu bol bereketli olsun benim güzelim” ifadelerini kullandı.