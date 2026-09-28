Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Ünlü sunucu Esra Erol sektör değiştirdi: O artık kendi işinin patronu

Ünlü sunucu Esra Erol sektör değiştirdi: O artık kendi işinin patronu

Televizyon programlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esra Erol, bu kez ekranlardan farklı bir işle gündeme geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ünlü sunucu Esra Erol sektör değiştirdi: O artık kendi işinin patronu - Resim: 1

Ekranların tanınan yüzü Esra Erol, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

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Ünlü sunucu Esra Erol sektör değiştirdi: O artık kendi işinin patronu - Resim: 2

Ticarete adım atan ünlü sunucu, giyim sektöründe faaliyet gösterecek yeni mağazasını açarak iş dünyasına giriş yaptı.

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Ünlü sunucu Esra Erol sektör değiştirdi: O artık kendi işinin patronu - Resim: 3

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Erol, bu kez ekranlardaki çalışmalarıyla değil, yeni yatırımıyla gündeme geldi. Giyim sektörüne adım atan ünlü sunucu, kendi mağazasını açarak ticaret hayatına ilk adımını attı.

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Ünlü sunucu Esra Erol sektör değiştirdi: O artık kendi işinin patronu - Resim: 4

Ünlü sunucunun İstanbul’daki mağazası yoğun ilgi görürken, açılıştan dikkat çeken destek mesajı da geldi.

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Ünlü sunucu Esra Erol sektör değiştirdi: O artık kendi işinin patronu - Resim: 5

Bergüzar Korel'den tebrik

İstanbul’da bir AVM’de gerçekleştirilen mağaza açılışına, Erol’un yakın çevresi ve arkadaşları yoğun ilgi gösterdi. Ünlü sunucunun yeni iş girişimine destek veren isimlerden biri de oyuncu Bergüzar Korel oldu. Erol’un yakın arkadaşlarından Korel, açılışın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla arkadaşını kutladı.

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Ünlü sunucu Esra Erol sektör değiştirdi: O artık kendi işinin patronu - Resim: 6

Korel, Esra Erol için yayımladığı mesajında, “Yeni mağazan hayırlı uğurlu bol bereketli olsun benim güzelim” ifadelerini kullandı.

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