Ünlü sunucu Esra Erol sektör değiştirdi: O artık kendi işinin patronu

Bergüzar Korel'den tebrik

İstanbul’da bir AVM’de gerçekleştirilen mağaza açılışına, Erol’un yakın çevresi ve arkadaşları yoğun ilgi gösterdi. Ünlü sunucunun yeni iş girişimine destek veren isimlerden biri de oyuncu Bergüzar Korel oldu. Erol’un yakın arkadaşlarından Korel, açılışın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla arkadaşını kutladı.