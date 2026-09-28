Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Abdullah Özdemir'den itiraf gibi operasyon açıklaması: Süreç lehimize işliyor

Abdullah Özdemir'den itiraf gibi operasyon açıklaması: Süreç lehimize işliyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul’daki belediyelere yönelik soruşturma ve hukuki süreçleri takip ettiklerini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ise 2028 seçimlerinde Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçileceğini savundu.

Kaynak: DHA
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Abdullah Özdemir'den itiraf gibi operasyon açıklaması: Süreç lehimize işliyor - Resim: 1

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programı için Kağıthane’de düzenlenen parti etkinliğinde konuştu.

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Abdullah Özdemir'den itiraf gibi operasyon açıklaması: Süreç lehimize işliyor - Resim: 2

Programda söz alan Özdemir, İstanbul’daki muhalefet belediyelerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

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Abdullah Özdemir'den itiraf gibi operasyon açıklaması: Süreç lehimize işliyor - Resim: 3

İstanbul’un yönetimine ilişkin eleştiriler yönelten Özdemir, ilçe belediyelerinde ortaya çıkan rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili hukuki süreçlerin sürdüğünü belirtti.

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Abdullah Özdemir'den itiraf gibi operasyon açıklaması: Süreç lehimize işliyor - Resim: 4

Özdemir, söz konusu süreçleri yakından izlediklerini ifade ederek, CHP’li meclis üyelerinin de gelişmelerden rahatsız olduğunu ileri sürdü.

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Abdullah Özdemir'den itiraf gibi operasyon açıklaması: Süreç lehimize işliyor - Resim: 5

Belediye seçimlerinde AK Parti lehine bir tablonun ortaya çıktığını savunan Özdemir, İstanbul’un “kendi haline terk edildiğini” iddia etti.

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Abdullah Özdemir'den itiraf gibi operasyon açıklaması: Süreç lehimize işliyor - Resim: 6

Özdemir, “Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin dahi süreçten rahatsız olduğu bir dönemde, belediyelerde yapılan seçimlerde de AK Parti lehine gelişen bir sürecin hep birlikte şahidiyiz" iddiasında bulundu.

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Abdullah Özdemir'den itiraf gibi operasyon açıklaması: Süreç lehimize işliyor - Resim: 7

Büyükgümüş ise konuşmasında “Terörsüz Türkiye” süreci ile ekonomi konusunda çalışma yürüteceklerini söyledi

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Abdullah Özdemir'den itiraf gibi operasyon açıklaması: Süreç lehimize işliyor - Resim: 8

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ili ziyaret ettiklerini belirten Büyükgümüş, üç yıl içerisinde 600 binden fazla konutun hak sahiplerine teslim edildiğini öne sürdü.

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Abdullah Özdemir'den itiraf gibi operasyon açıklaması: Süreç lehimize işliyor - Resim: 9

Büyükgümüş, 2028’de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de konuştu.

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Abdullah Özdemir'den itiraf gibi operasyon açıklaması: Süreç lehimize işliyor - Resim: 10

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi durumunda dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını savunan Büyükgümüş, siyaseti “inanç” ve “adanmışlık” gerektiren bir çalışma olarak tanımladı.

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Abdullah Özdemir'den itiraf gibi operasyon açıklaması: Süreç lehimize işliyor - Resim: 11

Vatandaşlardan aldıkları sözleri siyasete dönüştürmeye devam edeceklerini belirten Büyükgümüş, Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı ile millet arasına hiçbir gücün giremeyeceğini söyledi.

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Abdullah Özdemir'den itiraf gibi operasyon açıklaması: Süreç lehimize işliyor - Resim: 12

Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"2028 yılında yapılacak seçimlerde Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha cumhurbaşkanı seçildiğinde dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz siyaseti inançla, adanmışlıkla yürütülmesi gereken bir çalışma olarak değerlendiriyoruz.”

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Abdullah Özdemir'den itiraf gibi operasyon açıklaması: Süreç lehimize işliyor - Resim: 13

“Vatandaşımızdan aldığımız sözü siyasete dönüştürdükçe Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan'la, AK Partimizle, Cumhur İttifakı'yla milletimizin arasına hiçbir güç giremeyecek."

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