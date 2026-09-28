Abdullah Özdemir'den itiraf gibi operasyon açıklaması: Süreç lehimize işliyor

Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"2028 yılında yapılacak seçimlerde Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha cumhurbaşkanı seçildiğinde dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz siyaseti inançla, adanmışlıkla yürütülmesi gereken bir çalışma olarak değerlendiriyoruz.”