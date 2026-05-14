14 Mayıs 00.00 itibariyle benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruşluk zam yansıtıldı.
Akaryakıta zam geldi: 14 Mayıs Perşembe güncel akaryakıt fiyatları
Brent Petrol'ün 106 doları aşmasının ardından akaryakıta gelen zamlar pompaya yansıdı. Cumartesi günü motorine gelen zammın ardından dün benzine de zam geldi.Yunus Arıkan
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.95 TL
Motorin litre fiyatı: 67.40 TL
LPG litre fiyatı: 33.89 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.80 TL
Motorin litre fiyatı: 67.25 TL
LPG litre fiyatı: 33.29 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 65.91 TL
Motorin litre fiyatı: 68.51 TL
LPG litre fiyatı: 33.87 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 66.19 TL
Motorin litre fiyatı: 68.78 TL
LPG litre fiyatı: 33.69 TL
Kaynak: Haber Merkezi