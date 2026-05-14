14 Mayıs 2026 Perşembe
Akaryakıta zam geldi: 14 Mayıs Perşembe güncel akaryakıt fiyatları

Brent Petrol'ün 106 doları aşmasının ardından akaryakıta gelen zamlar pompaya yansıdı. Cumartesi günü motorine gelen zammın ardından dün benzine de zam geldi.

14 Mayıs 00.00 itibariyle benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruşluk zam yansıtıldı.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.95 TL

Motorin litre fiyatı: 67.40 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.80 TL

Motorin litre fiyatı: 67.25 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.91 TL

Motorin litre fiyatı: 68.51 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.19 TL

Motorin litre fiyatı: 68.78 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL

Kaynak: Haber Merkezi
