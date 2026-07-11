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Kaynak: İHA

Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeki traktörün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, sürücü aracın altında sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ YARALI OLARAK KURTARDI!

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucunda sürücüyü bulunduğu yerden yaralı olarak kurtardı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI!

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.