IBAN’a para beklerken bütün birikimden olmayın: 'Kapora' bildirimini sakın onaylamayın

Vurgunun inandırıcılığını artırmak ve kurbanın düşünmesine fırsat vermemek için son dönemde sisteme bir de "sahte noter" dahil edildi. Kendini noter görevlisi olarak tanıtan bir suç ortağı satıcıyı arayarak, "Noter işlemlerinizin başlayabilmesi ve kaporanın resmi evraka yansıması için banka bildirimini derhal onaylamalısınız" diyerek psikolojik bir baskı ve aciliyet duygusu yaratıyor.