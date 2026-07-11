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Kaynak: DHA

Silvan – Batman karayolunda, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen bir hafif ticari araç ile cip çarpıştı. Yaşanan kazanın etkisiyle yolda savrulan hafif ticari araç devrildi.

9 KİŞİ YARALANDI!

Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR!

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Kaza sebebiyle ulaşıma kapatılan yol ise, araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.