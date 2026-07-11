Fransa gıda güvenliği otoriteleri, Metro Market bünyesinde tüketicilere sunulan iki farklı susam ürünü için acil geri çağırma kararı aldı. Resmi kaynaklardan paylaşılan bilgilere göre, "Metro Chef" markasına ait beyaz ve siyah susam tohumlarında, yasal sınırların üzerinde klorpirifos (chlorpyrifos) adlı böcek ilacı (pestisit) kalıntısı bulunma ihtimali tespit edildi. Yetkililer, halka söz konusu ürünleri kesinlikle tüketmeme ve ücret iadesi almak üzere satın aldıkları mağazalara geri götürme çağrısında bulundu.
Dev zincir marketteki ürünler toplatıldı: “Tüketmeyin” çağrısı yapıldı
Metro Market'in "Metro Chef" markalı beyaz ve siyah susam tohumları, yasal limitlerin üzerinde klorpirifos maddesi içerebileceği şüphesiyle raflardan toplatılıyor. Çocukların sinir sistemini tehdit eden bu tehlikeli pestisit hakkındaki Türkiye detayı dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
Fransa genelindeki Metro mağazalarında 18 Şubat - 6 Temmuz 2026 tarihleri arasında satışı yapılan ve risk taşıyan ürünlerin bilgileri şu şekilde:
Metro Chef Beyaz Susam Tohumu (1 kg)
Son Tüketim Tarihleri: 13 Ocak 2027, 3 Mart 2027
Metro Chef Siyah Susam Tohumu (1 kg)
Son Tüketim Tarihleri: 7 Temmuz 2026, 27 Aralık 2026, 10 Ocak 2027, 9 Şubat 2027
Uzun yıllar boyunca tarım sektöründe; meyve, sebze, tahıl ve yağlı tohumlardaki zararlılarla mücadele amacıyla kullanılan klorpirifos, organofosfat grubuna ait bir böcek öldürücü olarak biliniyor. Zararlı haşerelerin sinir sistemini çökertme mekanizmasıyla çalışan bu kimyasal, benzer bir süreçle insanlar üzerinde de nörotoksik etkiler oluşturabiliyor.
Özellikle anne karnındaki fetüslerin ve çocukların beyin gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle bu madde, küresel ölçekte en çok tartışılan pestisitlerin başında geliyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2019 yılında yayımladığı bilimsel raporda klorpirifos için "güvenli bir maruziyet sınırı" belirlenemediğini duyurdu. Maddenin DNA hasarına (genotoksisite) yol açma şüphesi ve gelişimsel nörotoksik etkileri nedeniyle ciddi riskler barındırdığı vurgulandı.
Bu gelişmelerin ardından Avrupa Birliği, 2020 yılında kimyasalın kullanım onayını yenilemeyerek tarımdaki kullanımını tamamen sonlandırdı. Epidemiyolojik çalışmalar, hamilelikte bu maddeye maruz kalınmasının çocuklarda IQ düşüşü, bilişsel gerilik, dikkat eksikliği ve davranış bozukluklarına yol açabileceğini gösterdi.
Uzmanlar; yüksek dozda akut maruziyetlerin ise baş ağrısı, bulantı, kas seğirmesi, solunum güçlüğü ve ağır zehirlenmelere yol açabileceğini belirtmekte. Fransa'da toplatılan susamlarda görülen bu tehlikeli madde, Avrupa Birliği sınır kapılarında yapılan denetimlerde sık sık Türkiye kaynaklı ürünlerde de karşımıza çıktı.
Gıda Bülteni’nin haberlerine göre Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilmek istenen yeşil biber partileri, klorpirifos kalıntıları sebebiyle son yıllarda defalarca sınırda reddedilerek geri gönderildi.
Türkiye'de resmi olarak kullanımı yasaklanmış olmasına rağmen bu kimyasalın tarımda hâlâ kullanıldığını gösteren son örnek ise Bulgaristan sınırında yaşanmıştı. Sınır kapısında gerçekleştirilen analizlerde, Türkiye'den gelen bir biber partisinde mevzuat sınırlarının tam 52 katı oranında klorpirifos tespit edilmişti.