Dev zincir marketteki ürünler toplatıldı: “Tüketmeyin” çağrısı yapıldı

Özellikle anne karnındaki fetüslerin ve çocukların beyin gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle bu madde, küresel ölçekte en çok tartışılan pestisitlerin başında geliyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2019 yılında yayımladığı bilimsel raporda klorpirifos için "güvenli bir maruziyet sınırı" belirlenemediğini duyurdu. Maddenin DNA hasarına (genotoksisite) yol açma şüphesi ve gelişimsel nörotoksik etkileri nedeniyle ciddi riskler barındırdığı vurgulandı.