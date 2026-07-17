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Kaynak: İHA

Kaza, Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kutret K. (52) idaresindeki kömür yüklü tır, kontrolden çıkarak yol üzerindeki akaryakıt istasyonuna daldı.

Yan yatan tır, önce akaryakıt pompalarını devirdi, sonra da istasyon içindeki markete girdi.

Yaşanan kazada, markette alışveriş yapan Erdinç Cirit hayatını kaybederken, market çalışanı İbrahim Y. ile sürücü Kutret K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Alışveriş yaparken hayatını kaybeden Erdinç Cirit'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.



Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.