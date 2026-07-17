Yeniçağ Gazetesi
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AHBAP soruşturmasında şoke eden iddia: MASAK raporunda ortaya çıktı

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada dosyaya giren MASAK raporunda, yurt dışından toplandığı öne sürülen yaklaşık 210 milyon liralık bağışın tek kuruşunun kayıtlara geçirilmediği iddia edildi. Soruşturmada Haluk Levent ve bazı şüphelilere ilişkin yeni detaylar da dosyaya yansıdı.

Kaynak: DHA / İHA / ANKA
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AHBAP soruşturmasında şoke eden iddia: MASAK raporunda ortaya çıktı - Resim: 1

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, son iki yılda yurt dışından yaklaşık 210 milyon liralık yardım toplandığı ve bu paranın tek kuruşunun kayıtlara geçirilmediğinin tespit edildiği iddia edildi.

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AHBAP soruşturmasında şoke eden iddia: MASAK raporunda ortaya çıktı - Resim: 2

HALUK LEVENT HAKKINDA MALİ USULSÜZLÜK İDDİALARI

Soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent hakkında, başkanı olduğu derneğe bağışlanan yardım paralarının kullanımına ilişkin çeşitli iddialar dosyaya girdi.

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AHBAP soruşturmasında şoke eden iddia: MASAK raporunda ortaya çıktı - Resim: 3

Savcılık dosyasına göre soruşturma; dernek hesapları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri, çek ve senet işlemleri ile mali usulsüzlük iddialarını kapsıyor.

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AHBAP soruşturmasında şoke eden iddia: MASAK raporunda ortaya çıktı - Resim: 4

Dosyada Haluk Levent'e "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları yöneltildiği belirtilirken, Levent'in savcılık ifadesinde deprem döneminde yaklaşık 4,3 milyar lira bağış toplandığını söylediği aktarıldı.

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AHBAP soruşturmasında şoke eden iddia: MASAK raporunda ortaya çıktı - Resim: 5

MASAK RAPORUNDA 210 MİLYON LİRALIK BAĞIŞ İDDİASI

Soruşturmaya yansıyan en dikkat çekici başlıklardan biri ise yurt dışından gelen bağışlar oldu. MASAK raporuna göre, yaklaşık 210 milyon liralık yardım parasının resmi kayıtlara geçirilmediği öne sürüldü.

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AHBAP soruşturmasında şoke eden iddia: MASAK raporunda ortaya çıktı - Resim: 6

ASİSTANI VE ESKİ ŞOFÖRÜNÜN İFADELERİ DOSYADA

Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya, banka hesapları üzerinden yapılan para transferleri ile taşınmaz devirlerinin Levent'in talimatıyla gerçekleştirildiğini iddia etti.

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AHBAP soruşturmasında şoke eden iddia: MASAK raporunda ortaya çıktı - Resim: 7

Eski şoförü İlker Çetin ise ifadesinde banka hesabının Haluk Levent'in talimatıyla kullanıldığını ve hesabından Yeliz Kaya'ya 210 milyon lirayı aşan para transferi yapıldığını öne sürdü.

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AHBAP soruşturmasında şoke eden iddia: MASAK raporunda ortaya çıktı - Resim: 8

125 MİLYON LİRALIK TRANSFER İDDİASI DA SORUŞTURMADA

Soruşturmanın ikinci dalgasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında yer aldı.

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AHBAP soruşturmasında şoke eden iddia: MASAK raporunda ortaya çıktı - Resim: 9

Dosyadaki iddiaya göre AHBAP Derneği'nde toplanan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı üzerinden Acil'in hesaplarına aktarıldığı ve toplam 125 milyon liralık para transferi gerçekleştirildiği öne sürüldü.

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AHBAP soruşturmasında şoke eden iddia: MASAK raporunda ortaya çıktı - Resim: 10

Soruşturma sürerken, dosyada yer alan iddiaların yargılama sürecinde değerlendirileceği belirtildi.

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