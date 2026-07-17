AHBAP soruşturmasında şoke eden iddia: MASAK raporunda ortaya çıktı

MASAK RAPORUNDA 210 MİLYON LİRALIK BAĞIŞ İDDİASI

Soruşturmaya yansıyan en dikkat çekici başlıklardan biri ise yurt dışından gelen bağışlar oldu. MASAK raporuna göre, yaklaşık 210 milyon liralık yardım parasının resmi kayıtlara geçirilmediği öne sürüldü.