Yangın, merkeze bağlı Sakarcalı köyünde oldu. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında bulunan tır lastiği alev aldı. O sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma personeli yangını fark ederek ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi.Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, jandarma personeliyle koordineli şekilde yürüttüğü çalışmayla yangını yolun yanındaki ekili tarlaya sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Alev alan TIR lastiği tarlaya sıçramadan söndürüldü
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Osmaniye'ye bağlı Sakarcalı köyünde, yol kenarında duran bir tır lastiği alev aldı. Yangın, jandarma ekiplerinin anında müdahalesi ve itfaiyenin yürüttüğü çalışmalar sayesinde bitişikteki tarlaya yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
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