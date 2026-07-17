Akın Gürlek, yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 19 kulüp yöneticisinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gürlek'in açıklaması şöyle:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin önemli tespitlere ulaşılmıştır. 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizleri birlikte değerlendirilmiş; Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş; 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamlı soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir.
17 KİŞİ YAKALANDI, 2 KİŞİ YURT DIIŞINDA
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 17 şahsın yakalandığı, 2 şahsın ise yurt dışında olduğu bildirildi.
Söz konusu açıklama şöyle:
Şube Müdürlüğümüzce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen BAHİS ŞİKESİ soruşturma dosyası kapsamında; ülkemizde yerleşik olarak faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 2020-2026 yılları arasını kapsayan veriler alınarak çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda kulüplerinde yönetici olarak görev aldığı dönem içerisinde Rakip takım lehine olan bahisler, Gol İçerikli Bahisler (alt-üst vb), Oyuncu Yönünden Oynanan Bahisler kapsamında kuponu bulunan şahıslar tespit edilmiş, Bu kapsamda bahis yaptığı tespit edilen İstanbul merkezli 10 ilde 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 17.07.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmış, *17 şahıs yakalanmış 2 şahsın yurtdışında olduğu tespit edilmiştir.
Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:
Ali Sancak (Adana Demirspor A.Ş.) – 7 kupon
Savaş Tatil (Adanaspor A.Ş.) – 124 kupon
Hasan Turan Güven (Altay Spor Kulübü) – 78 kupon
Barış Orhunbilge (Altınordu Futbol Kulübü) – 14 kupon
Kemal Aydın (Balıkesirspor Kulübü) – 12 kupon
Ünsal Yamaner (Bandırmaspor Kulübü) – 144 kupon
Tolga Kırgız (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – 1.488 kupon
Kerem Gürel (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – 996 kupon
Ahmet Akçelik (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – 53 kupon
Hüseyin Gözütok (Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.) – 27 kupon
Murat Şabablı (Boluspor Kulübü) – 13 kupon
Ali Şen (Boluspor Kulübü) – 61 kupon
Halil İbrahim Yavaş (Boluspor Kulübü) – 28 kupon
Ali Gürsoy (Boluspor Kulübü) – 22 kupon
Avni Akdemir (Erzurumspor Futbol Kulübü) – 218 kupon
Maruf Güneş (Galatasaray) – 48 kupon
Özgür Durşen (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – 50 kupon
Sezgin Özkan (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – 16 kupon
Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü) – 18 kupon