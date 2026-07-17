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Kaynak: AA

ABD, Yunanistan'a yaklaşık 80,1 milyon dolar değerindeki "Switchblade 300 Block 20" tipi kamikaze insansız hava araçlarının satışına yeşil ışık yaktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, satış paketinin mini kamikaze İHA'ların yanı sıra ilgili ekipmanları da kapsadığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu satışın Avrupa'da güvenlik ve istikrara katkı sağlayan bir NATO müttefikinin savunma kabiliyetini artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Bakanlık, teslim edilecek sistemlerin Yunanistan'ın mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği tehditlere karşı caydırıcılığını güçlendireceğini, koalisyon operasyonlarına katkısını artıracağını ve ABD ile askeri uyumluluğunu geliştireceğini kaydetti. Ayrıca satışın bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmesinin beklenmediği vurgulandı.

TEK PERSONEL TARAFINDAN KULLANILABİLİYOR

"Switchblade 300 Block 20", tek asker tarafından taşınarak kullanılabilen ve fırlatma tüpünden ateşlenen gezici mühimmat sistemi olarak öne çıkıyor. Araçlara ve helikopterlere entegre edilebilen sistem, yaklaşık 20 dakika havada kalabiliyor ve menzil artırıcı antenle 30 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor.

Yaklaşık 100 kilometre seyir hızına sahip olan mühimmat, hedefe çarparken saatte 160 kilometre hıza ulaşabiliyor. ABD ordusunun bu sistemi uzun yıllardır özellikle özel kuvvet birliklerinde kullandığı biliniyor.