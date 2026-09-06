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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak toprak ve ağaçlık alana savruldu. Araçta bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Eskişehir-Bozüyük karayolu Muratdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki 06 EOE 355 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yolun sağ tarafındaki toprak ve ağaçlık alana savrulan otomobilde bulunan kişiler araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan şahıslar, jandarma ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde otomobilde bulunan 4 kişinin de kazayı herhangi bir yara almadan atlattığı öğrenildi.