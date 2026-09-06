“Gitti Hürrem, yediler başını”: Firarı Gülistan yakalanma anını canlı yayınladı

Polis ekipleri, Gülüstan Kurt'un bulunduğu evi tespit ederek takibe aldı. Kurt'un sanal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada harekete geçen ekipler, eve baskın düzenledi. Canlı yayını devam eden kadın çalan kapıya doğru ilerleyerek "Kim o" diye seslendi. Bu sırada canlı yayına katılanlardan biri "Hürrem'in kapısı çalıyor açma Hürrem" diyerek Gülüstan Kurt'u uyardı. Kapı yuvasından dışarı bakan Kurt'un yaşadığı şaşkınlık canlı yayına yansıdı.