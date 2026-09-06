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DEM Parti, bugün (6 Eylül) Siyasi Partiler Yasası'ndan kaynaklanan yasal zorunluluk nedeniyle Ankara'da 5'inci kurultayını topluyor. Yalnızca delegelerin katılacağı toplantıda prosedürel bir süreç işletilecek ve mevcut parti yönetimi yeniden oylanarak görevine devam edecek.





DEM PARTİ'NİN ADI DEĞİŞİYOR





Gazeteci Sedat Bozkurt 'Öcalan'lı Parti' programını köşesine taşıdı. Bozkurt yazısında 2027 Mart ayında gerçekleştirilecek kurultayda DEM Parti'nin parti programı ile beraber adının da değişiceğini ifade etti. Bozkurt yazısında şu ifadelere yer verdi:



''Partinin programı bizzat Öcalan tarafından yazılıyor; tüzükte değişiklik olmayacak. Mart ayındaki kurultayda sadece yönetimi değil, DEM’in adı da değişecek. Demokratik Cumhuriyet Partisi olma ihtimali yüksek. Parti yönetimini de bizzat Öcalan belirleyecek. Öcalan partisiyle birlikte Türk siyaseti bir kez daha “uzaktan” parti yönetimine tanıklık edecek.''



PARTİ YÖNETİMİNDE OSMAN BAYDEMİR ADI



DEM Parti'nin bizzat Öcalan tarafından kaleme alınan parti programı ile birlikte parti yönetimininde değişmesi söz konusu. Bozkurt'un aktardığı kulis bilgisine göre yasal düzenleme ve çerçeve yetişirse yönetimde tartışmalı isimlerin yer alması söz konusu. O isimlerin başında ise eski Diyarbakır Belediye Başkanı'da olan Osman Baydemir'in de adı geçiyor.





EŞ BAŞKAN BULDAN, DEMİRTAŞ PARTİDE YOK

Bozkurt' Sürece ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar o zamana kadar gerçekleşirse, yurt dışından gelen ve cezaevinden çıkan isimlerin de yer alacağı parti yönetimi o kurultayda gerçekleştirilecek. Yurtdışından gelerek parti yönetiminde yer alacak isimler arasında Osman Baydemir’in de adı geçiyor. Selahattin Demirtaş’ın böyle bir parti yönetiminde yer alıp almayacağı ise belirsiz. Öcalan partisinde Demirtaş için genel başkanlık düşünülmüyor. Eş kadın genel başkan belli: Pervin Buldan'' ifadelerini kullandı.





Gazeteci Sedat bozkurt'un yazısı şu şekilde;

''Öcalan verdi PKK’yı, aldı DEM’i

DEM Parti bugün (6 Eylül) Siyasi Partiler Yasası’ndan kaynaklanan mecburiyet nedeniyle 5’inci kurultayını topluyor. Sadece delegelerin katılacağı bu kurultayda prosedür yerine getirilecek. Mevcut yönetim aynen oylanarak yoluna devam edecek.

Aslında DEM’in bu kurultayı hayli önemliydi. Takvim yetişseydi, Abdullah Öcalan’ın partisine bu kurultayda start verilecekti. Ama yetişmedi. Çok anlam yüklenen kurultay 2027 yılının mart ayında toplanacak. Sürece ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar o zamana kadar gerçekleşirse, yurt dışından gelen ve cezaevinden çıkan isimlerin de yer alacağı parti yönetimi o kurultayda gerçekleştirilecek. Yurtdışından gelerek parti yönetiminde yer alacak isimler arasında Osman Baydemir’in de adı geçiyor. Selahattin Demirtaş’ın böyle bir parti yönetiminde yer alıp almayacağı ise belirsiz. Öcalan partisinde Demirtaş için genel başkanlık düşünülmüyor. Eş kadın genel başkan belli: Pervin Buldan.

Öcalan’ın partisini ilk olarak Kısa Dalga'da “Öcalan partisi yolda” başlığıyla 1 yıl önce okumuştunuz. Artık bu hayata geçiyor. Partinin programı bizzat Öcalan tarafından yazılıyor; tüzükte değişiklik olmayacak. Mart ayındaki kurultayda sadece yönetimi değil, DEM’in adı da değişecek. Demokratik Cumhuriyet Partisi olma ihtimali yüksek. Parti yönetimini de bizzat Öcalan belirleyecek. Öcalan partisiyle birlikte Türk siyaseti bir kez daha “uzaktan” parti yönetimine tanıklık edecek. Süleyman Demirel’in ve Necmettin Erbakan’ın siyasi yasaklı olduğu dönemlerde partilerini uzaktan yönettikleri siyasi tarihimizde yer alıyor. Ama ilk kez hapishaneden parti yönetilmesine tanıklık edeceğiz. Öcalan, sekretaryasıyla sadece süreci değil, partiyi de yönetecek.

(Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinden müdahalelerinden söz edebiliriz ama CHP ya da Yeni Parti’yi yönettiği tezi çok iddialı olur. O nedenle Öcalan ilk olacak. Bir başka tarihsel örnek: Osman Bölükbaşı cezaevine genel başkan olarak girmiş, milletvekili olarak çıkmıştı. Genel başkandı yani cezaevindeyken.)

Bu mesele aslında DEM Parti içinde çok sıkıntılı. Bunun gerçekleşme ihtimali somut bir biçimde ortaya çıkınca, DEM Parti’nin bileşenleri arasında yer alan sol-sosyalist parti ve oluşumlar, parti çatısı altından ayrılmayı düşünüyor. Yani Öcalan’ın partisi, her ne kadar kendisini solda tarif etse de, solda ittifak kurduğu partilerden de soldan da uzaklaşacak.''







Kaynak: Kürt siyaseti bölünüyor, Demirtaş bunun neresinde?