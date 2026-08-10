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Kaynak: AA

Yunanistan'da iklim krizi ve yaz aylarında artan turist yoğunluğunun etkisiyle yaşanan su sıkıntısı, ülkenin popüler tatil bölgelerinde yeni önlemleri beraberinde getirdi.

SAHİLLERDE DUŞLARIN KAPATILMASI İSTENDİ

Yunan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin önemli turizm merkezlerinden Halkidiki'deki Sartis Köyü Yerel İdaresi, bölgede faaliyet gösteren sahil işletmelerine su tüketiminin azaltılması çağrısında bulundu.

Yerel yönetim, özellikle turizm sezonunda yükselen su talebinin karşılanabilmesi amacıyla işletmelerden denize giren müşterilere sundukları duş hizmetini durdurmalarını istedi.

TURİST YOĞUNLUĞU SU TALEBİNİ ARTIRDI

Bölgede yaz aylarında turist sayısının hızla yükselmesiyle su tüketimi de önemli ölçüde arttı. Son yıllarda iklim krizinin etkisiyle yağışların azalması ise mevcut su kaynakları üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

10 ADADA OLAĞANÜSTÜ HAL

Su sıkıntısı yalnızca Halkidiki ile sınırlı değil. Yunanistan'da bu yaz su kaynaklarında yaşanan sorunlar nedeniyle 10 adada "olağanüstü hal" ilan edildi.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı, söz konusu uygulamayla su tasarrufunun teşvik edilmesinin yanı sıra yeni su temini projelerinin daha hızlı hayata geçirilmesinin amaçlandığını açıklamıştı.