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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltına alınan dernek başkanı Haluk Levent, "dernekler kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ile suçlanıyor. 6 Şubat depremleri için toplanan bağışların şüpheliler tarafından şahsi hesaplara aktarıldığı ve bahis oynandığı iddia ediliyor.

Gazeteci Aytunç Erkin’in Sözcü'deki yazısında gündeme taşıdığı mali analiz raporunda, bazı hesap hareketlerinde dikkat çeken para transferlerinin tespit edildiği öne sürüldü. KOM raporuda (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) “Ahbap Borç”, “Haluk Levent Borç” ve “Ahbap Faaliyetleri İçin Borç” gibi işlem açıklamalarının yer aldığı belirtilirken, transferlerin niteliğinin araştırılması gerektiği ifade edildi.

Erkin’in aktardığı bilgilere göre, hazırlanan bir mali analiz raporunda bazı kişilerin banka hesap hareketlerine ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi.

3 Ocak 2025 tarihinde hazırlandığı, 18 Şubat 2025’te ise Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne gönderildiği belirtilen raporda, çeşitli para transferleri mercek altına alındı.

Raporda, bazı şahısların mali profilleriyle uyumlu olmayan yüksek miktarda para hareketlerinin bulunduğu iddia edildi. Ayrıca kişiler arasında gerçekleşen bazı transferlerin açıklamasının ve amacının net olarak anlaşılamadığı, bu nedenle detaylı inceleme yapılması gerektiği değerlendirildi.

PARA TRANSFERLERİNDE “AHBAP” VE “HALUK LEVENT” İFADELERİ

Raporda yer alan değerlendirmelerde, incelenen banka hareketlerinde işlem açıklamalarında dikkat çeken ifadelerin bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu açıklamalar arasında,

“Borç Bedeli”

“Ödünç Para”

“Ödünç Para İadesi”

“Ahbap Faaliyetleri İçin Borç”

“Ahbap”

“Ahbap Borç”

“Borç Veriyorum”

“Haluk İçin Borç”

“Haluk Levent Borç”

“Haluk Levent Acil Senet Kapora Bedeli”

“Haluk Levent / Ahbap”

“Ahbap Derneği İçin Borç” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

“AHBAP DERNEĞİ İLE BAĞLANTILI TRANSFERLER ARAŞTIRILMALI” DEĞERLENDİRMESİ

Raporda, analiz edilen kişilerin Ahbap Derneği’nde çalışan veya yönetiminde bulunan bazı kişilerle yoğun para transferleri gerçekleştirdiğinin öne sürüldüğü aktarıldı.

Özellikle Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu belirtilen para hareketlerinin açıklanmaya ihtiyaç duyduğu ifade edilen raporda, derneğin herhangi bir şekilde suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği yönünde değerlendirmeler bulunduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca, söz konusu transferlerin gerçek niteliğinin ancak yapılacak adli incelemeler sonucunda ortaya çıkabileceği belirtilerek, detaylı araştırma yapılması amacıyla ilgili kurumlara gönderildiği ifade edildi.