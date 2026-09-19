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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye gelen turistlere yönelik yeni bir dolandırıcılık sistemi olduğunu öne sürdü.

Haskoloğlu'nun aktardığına göre, turla Türkiye'ye gelen yaşlı bir Alman turist kolunu bir yere çarptı. Bunun üzerine tur rehberi, turisti anlaşmalı olduğu öne sürülen bir kliniğe yönlendirdi.

Klinikte yapılan işlemlerin ardından turistten yaklaşık 130 bin lira alındığı ve faturanın resmi olmayan şekilde düzenlendiği iddia edildi.

“ANLAŞTIĞI KLİNİKLERE GÖTÜRÜYORLAR”

Haskoloğlu, turistlerin en ufak bir sağlık sorunu yaşamasının ardından bazı tur rehberlerinin onları anlaşmalı oldukları kliniklere yönlendirdiğini öne sürdü.

Yaşananlara tepki gösteren Haskoloğlu, “Bir turist en ufak rahatsızlanınca bu tur rehberleri, anlaştığı kliniklere götürüp turistleri sömürüyor” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA İLETTİ

Haskoloğlu, olayın ardından ilgili sağlık kuruluşunu Sağlık Bakanlığı yetkililerine bildirdiğini açıkladı. Kendisine kliniğin kapatıldığı bilgisinin verildiğini belirten Haskoloğlu, söz konusu kuruluş hakkında cezai işlem de uygulanacağını aktardı.

Haskoloğlu ayrıca tur rehberlerinden sağlık çalışanlarına kadar eğitimli kişilerin bu tür uygulamalarda yer almasına tepki gösterdi.