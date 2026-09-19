Bu hafta ABD Merkez Bankası’nın faizi 250 baz puan artırarak yüzde 4 seviyesine yükseltmesinin ardından altın cephesinde yaşanan kayıp ertesi günlerde tekrar yükseliş ivmesiyle karşılık vermesi sürpriz olmuştu.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? (19 Eylül 2026)
FED’in 250 baz puanlık faiz artışına rağmen altın piyasalarında sürpriz yükseliş yaşandı. Kapalıçarşı’da gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?Süleyman Çay
Savaş gerilimi ve üstüne de FED’in faiz artırımına gitmesi durumu altını baskılayan unsurlardan biriydi. Ancak FED’in faiz kararını piyasa olumlu karşıladı.
4 bin 388 dolar ile pazartesi işleme başlayan Ons altın haftalık pozisyonunu yüzde 0.92’lik yükseliş ile 4 bin 378 dolar seviyesinin üzerinde kapattı. Dün ise günlük olarak yüzde 0.84’lük yükseliş çizgisi ile yeni haftayı bitirdi.
Gram altında ise durum çok farklı olmadı. Serbest piyasada gram altın bu hafta pazartesi günü 6 bin 790 TL seviyeleri üzerinden başlangıç yaparken kapanış boyunca yüzde 1,14’lük yükseliş ile 6 bin 862 TL bandında kapattı. Dünkü günlük yükseliş ise yüzde 1,40 oldu.
‘Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne kadar oldu?’ sorusu ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 6 bin 818 TL ile 14 Eylül’de işlem gören gram altın Cuma gününü 6 bin 873 TL seviyelerinde kapattı.
Peki Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ne? İşte piyasadaki rakamlar;
Gram Altın: Alış 6.783,77 TL, Satış 6.873,90 TL
Çeyrek Altın: Alış 11.113,00 TL, Satış 11.215,00 TL
Yarım Altın: Alış 22.226,00 TL, Satış 22.422,00 TL
Tam Altın: Alış 44.316,00 TL, Satış 44.700,00 TL
Gremse Altın: Alış 109.972,00 TL, Satış 111.322,00 TL
Has Altın: Alış 6.817,86 TL, Satış 6.860,18 TL
Dolar TL ise dün tarihi rekor kırarak haftalık yükselişini sürdürdü. 48,78 TL ile tarihi seviyesine kadar gelen dolar kapanışı kötü bitirdi. Yine yükseliş ile bitirse de 48,72 TL konumuna geriledi.
Petrol tarafında da büyük kayıp son günlerde yaşandı. Prent petroldeki haftalık kayıp ise yüzde 4 seviyesini aştı. 100 dolar seviyelerinin üzerinde olan petrol fiyatları haftayı 103,36 dolar seviyesinde kapattı.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.