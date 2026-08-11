Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



İstanbul Bahçelievler’de kolonlarından ses gelmesi üzerine tahliye edilen 6 katlı bina saniyeler içinde çöktü. 22 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu binanın önceden boşaltılması olası bir faciayı önlerken, 35 yıldır aynı binada yaşayan Ordulu Hayrettin Yavuz, “Can kaybımızın olmaması tek tesellimiz” dedi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, kolonlarından ses gelmesi üzerine tedbir amacıyla önceden tahliye edilen 6 katlı bina saniyeler içinde çöktü. 22 daire ve 3 iş yerinin yer aldığı binanın zamanında boşaltılması olası bir felaketi önlerken, 35 yıldır aynı binada yaşayan Ordulu Hayrettin Yavuz, can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirterek dayanışma çağrısında bulundu.

"CAN KAYBIMIZIN OLMAMASI TEK TESELLİMİZDİR"

Yıkım sonrası mağdur komşularıyla birlikte hareket edeceklerini ve yetkililerle temas halinde olduklarını vurgulayan Hayrettin Yavuz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hepimize çok geçmiş olsun. İki gün önce oluşan hasar sonrası belediyemizce boşaltılan binamız, ne yazık ki komşularımız eşyalarını dahi kurtaramadan yıkıldı. Malımız gitti, yüreğimiz yandı; fakat tek bir canımıza bile zarar gelmemiş olması en büyük şükür sebebimizdir. Böylesi acı bir olayda, bazı komşularımızın yaptığı eksik ve yanlış yorumlar bizleri ayrıca üzmektedir. Gün, birbirimizi suçlama günü değil; canı ve malı yanan komşularımızın yanında olma, birlik olma günüdür. Biz odağımızı tamamen çözüme verdik. Sayın Valimiz, Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız ile doğrudan iletişime geçerek mağdur olan komşularımızın zararlarının karşılanması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Devletimizin desteğiyle bu zor günleri hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum."

KOLONLARDAN SES GELİNCE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Olay, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Taşova Sokak’ta meydana geldi. 1988 yılı yapımı olan yaklaşık 38 yıllık binanın kolonlarından gürültü gelmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri çağrıldı. Yapılan teknik incelemelerin ardından giriş katındaki 3 iş yeri ve 22 dairelik bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Boşaltılan bina, ertesi gün saat 21.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilerek sokak güvenlik çemberine alındı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: "İLK BELİRLEMELERE GÖRE YARALANMA BULUNMAMAKTADIR"

Çöken bina ile ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada olayın detayları paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Kocasinan Merkez Mahallesi Taşova Sokak’ta bulunan, 1988 yılı yapımı, 6 katlı bina çökmüştür. Toplam 22 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu binadan, dün akşam saatlerinde kolonlardan ses geldiği yönünde ihbar alınmıştır. Yapılan incelemelerin ardından bina, tedbir amacıyla belediye ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Dün akşam boşaltılan bina, bugün saat 21.30 sıralarında çökmüştür. Binanın önceden tahliye edilmiş olması nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir."