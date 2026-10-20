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Kaynak: AA

Kolombiya’nın güneybatısında bulunan yasa dışı altın madeninde meydana gelen çökme, can kaybına ve yaralanmalara yol açtı. Ulusal basında yayımlanan bilgilere göre olay, Narino yönetim bölgesinde, El Chambero ile Bellavista yerleşimleri arasında faaliyet gösteren madende yaşandı.

Göçüğün ardından yürütülen çalışmalar sırasında 14 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 7 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

Narino Valisi Luis Alfonso Escobar, yerel basına yaptığı değerlendirmede yaşamını yitirenlerin yakınlarına destek vereceklerini ifade etti. Escobar, önceliklerinin can güvenliğini sağlamak, acı yaşayan ailelere destek olmak ve acil duruma mümkün olan en kısa sürede müdahale etmek olduğunu söyledi.

Yerel basında yer alan haberlerde, göçük altında hâlâ madencilerin bulunabileceği ve ekiplerin arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı. Olası yeni kayıplara ilişkin endişeler devam ederken, bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BÖLGEDE YASA DIŞI MADENCİLİK VE SİLAHLI ÇATIŞMALAR

Göçüğün meydana geldiği çevre, yasa dışı madencilikten ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirleri kontrol altına almak isteyen silahlı gruplar arasındaki çatışmalarla gündeme geliyor.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralıların, bölge sakinleri ve kurtarma ekiplerinin desteğiyle iş makineleri kullanılarak çıkarıldığı belirtildi.

Kolombiya’nın aynı bölgesinde ağustos ayında yaşanan benzer bir maden kazasında da 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Güvenlik kaynakları, yasa dışı altın çıkarılması ve uyuşturucu kaçakçılığının sol görüşlü gerilla grupları ile suç örgütleri açısından önemli finansman kaynakları arasında bulunduğunu bildiriyor.