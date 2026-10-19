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Uşak / Murat Sarıgöz / Yeniçağ

Köylülere ve nöbet tutanlara destek veren Uşak CHP milletvekili Ali Karaoba, “Uşak haritada bir maden sahası, köylü de aşılması gereken kişiler olarak görülüyor. Uşak Banaz Gürlek'te 24,79 hektar, yine Gürlek'te 23,88 hektar, Comburt'ta 23,60 hektar alan maden şirketlerine peşkeş çekildi. 3 proje de 25 hektarın altında. Çıkaracakları nikelin hesabını yapıyorlar ama Uşak'ın suyunun hesabını yapan yok.

Çokrağan Kaynağı, Küçükler Barajı, Darıderesi Regülatörü risk altına girerse bunun bedelini kim ödeyecek? Altı yıl önce alınan bir ÇED raporuyla, bilimsel raporlara bakıldığında geçerli olmadığı bilindiği hâlde kazı yapmaya başladılar. Gürlek'in, Comburt'un, Ayrancı'nın ve Banaz'ın sesi olmaya devam edeceğiz.

Bu topraklarda Trikupis'i esir aldık biz. Uşak işgale boyun eğmeyecektir. Gavurları kovan Banazlılar, madencileri de buraya sokmayacaklardır. Murat Dağı ve Uşak sahipsiz değildir; sonuna kadar Banazlı hemşerilerimizin arkasındayız.” dedi.