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Kaynak: Haber Merkezi

Kocaelispor'da Tanguy Zoukrou ve Massadio Haidara'nın yaşadığı sakatlıkların ardından yapılan kontrollerin sonuçları belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tanguy Zoukrou'nun 18 Eylül'de sol uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadığı belirtildi.

ZOUKROU'DA GRADE 3C YARALANMA

Kocaelispor, Zoukrou'nun durumuyla ilgili, "Tanguy Zoukrou'nun yapılan klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi sonucunda hamstring kas grubunda Grade 3C yaralanma tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.

HAIDARA'DA RÜPTÜR TESPİT EDİLDİ

Massadio Haidara'nın ise 19 Eylül'de oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sağ kalça bölgesinde yaşadığı ağrı nedeniyle oyundan alındığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Massadio Haidara'nın yapılan klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ rektus femoris proksimal tendon direkt başında rüptür saptanmıştır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.