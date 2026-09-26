Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Montella'nın vazgeçilmezleri belli oldu: A Milli Takım'da en çok onlar oynadı

Montella'nın vazgeçilmezleri belli oldu: A Milli Takım'da en çok onlar oynadı

A Milli Takım'da Vincenzo Montella döneminde en fazla forma giyen futbolcular belli oldu. İşte milli takımın başında toplam 37 maça çıkan İtalyan teknik adamın en fazla şans verdiği isimler...

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Montella'nın vazgeçilmezleri belli oldu: A Milli Takım'da en çok onlar oynadı - Resim: 1

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella döneminin en fazla forma giyen oyuncuları belli oldu.

İşte Montella'nın vazgeçemediği 10 futbolcu:

1 11
Montella'nın vazgeçilmezleri belli oldu: A Milli Takım'da en çok onlar oynadı - Resim: 2

10. Merih Demiral: 25 maç

2 11
Montella'nın vazgeçilmezleri belli oldu: A Milli Takım'da en çok onlar oynadı - Resim: 3

9. İsmail Yüksek: 27 maç

3 11
Montella'nın vazgeçilmezleri belli oldu: A Milli Takım'da en çok onlar oynadı - Resim: 4

8. Mert Müldür: 28 maç

4 11
Montella'nın vazgeçilmezleri belli oldu: A Milli Takım'da en çok onlar oynadı - Resim: 5

7. Hakan Çalhanoğlu: 28 maç

5 11
Montella'nın vazgeçilmezleri belli oldu: A Milli Takım'da en çok onlar oynadı - Resim: 6

6. Abdülkerim Bardakcı: 29 maç

6 11
Montella'nın vazgeçilmezleri belli oldu: A Milli Takım'da en çok onlar oynadı - Resim: 7

5. Orkun Kökçü: 29 maç

7 11
Montella'nın vazgeçilmezleri belli oldu: A Milli Takım'da en çok onlar oynadı - Resim: 8

4. Arda Güler: 30 maç

8 11
Montella'nın vazgeçilmezleri belli oldu: A Milli Takım'da en çok onlar oynadı - Resim: 9

3. Kenan Yıldız: 31 maç

9 11
Montella'nın vazgeçilmezleri belli oldu: A Milli Takım'da en çok onlar oynadı - Resim: 10

2. Barış Alper Yılmaz: 32 maç

10 11
Montella'nın vazgeçilmezleri belli oldu: A Milli Takım'da en çok onlar oynadı - Resim: 11

1. Kerem Aktürkoğlu: 33 maç

11 11
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