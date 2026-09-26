Montella'nın vazgeçilmezleri belli oldu: A Milli Takım'da en çok onlar oynadı

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella döneminin en fazla forma giyen oyuncuları belli oldu.
İşte Montella'nın vazgeçemediği 10 futbolcu:
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella döneminin en fazla forma giyen oyuncuları belli oldu.
İşte Montella'nın vazgeçemediği 10 futbolcu:
10. Merih Demiral: 25 maç
9. İsmail Yüksek: 27 maç
8. Mert Müldür: 28 maç
7. Hakan Çalhanoğlu: 28 maç
6. Abdülkerim Bardakcı: 29 maç
5. Orkun Kökçü: 29 maç
4. Arda Güler: 30 maç
3. Kenan Yıldız: 31 maç
2. Barış Alper Yılmaz: 32 maç
1. Kerem Aktürkoğlu: 33 maç