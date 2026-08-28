Futbola Almanya’da Viktoria Berlin altyapısında başlayan Oğuzhan Matur, profesyonel kariyerinde Zonguldak Kömürspor, Hatayspor, Adanaspor ve Amed Sportif Faaliyetler’de görev aldı.
Muğlaspor’un yeni transferi Oğuzhan Matur için kulüp tesislerinde imza töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törende Muğlaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Turan’ın yanı sıra Mali ve İdari Koordinatör Gül Tütüncü de yer aldı.
27 yaşındaki sol bek, düzenlenen törende kendisini Muğlaspor’a bağlayan resmi sözleşmeye imza atarak yeni takımındaki kariyerine adım attı.