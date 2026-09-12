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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta yarın saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karşılaşma öncesinde konuşan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, geçen sezon Galatasaray karşısında aldıkları sonuçları hatırlatarak bu maç öncesinde de oldukça iddialı olduklarını dile getirdi.

"PSİKOLOJİK OLARAK GALATASARAY'DAN DAHA İYİ KONUMDAYIZ"

Durul, geçen sezon sahalarında Galatasaray'ı mağlup ettiklerini ve RAMS Park'tan beraberlikle ayrıldıklarını hatırlatarak, "Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacağız. Biz psikolojik olarak Galatasaray'dan daha iyi konumdayız" dedi.

Galatasaray'ın Sporting deplasmanından mağlubiyetle döndüğüne dikkat çeken Durul, sarı-kırmızılı takım üzerinde taraftar ve yönetim baskısı olacağını düşündüğünü belirtti.

"PUAN YA DA PUANLAR ALACAĞIMIZA EMİNİZ"

Takımın maça yüksek motivasyonla hazırlandığını söyleyen Durul, "Biz yönetim, futbolcu ve taraftar olarak çok motiveyiz. Maçın nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Galatasaray'dan puan ya da puanlar alacağımıza eminiz" ifadelerini kullandı.

HAKEM AÇIKLAMASI

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan hakkında da konuşan Recep Durul, hakemlere güvendiklerini belirterek her maçta ve pozisyonda aynı standardın uygulanması gerektiğini söyledi.

GALATASARAY YÖNETİMİYLE İLİŞKİLERİNE DEĞİNDİ

İki kulüp arasında bir sorun bulunmadığını vurgulayan Durul, "Bizim Galatasaray yönetimiyle aramızda bir şey yok. Dışarıda kucaklaşıyoruz; başkanla, yöneticilerle görüşüyoruz. Mücadelenin fair-play ve dostluk çerçevesinde olması lazım" dedi.

Durul ayrıca Galatasaray yönetiminin kendisini protokol tribününe davet ettiğini belirterek bu yaklaşım nedeniyle sarı-kırmızılı yöneticilere teşekkür etti.