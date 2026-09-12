Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Galatasaray, sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Bu sezon ligde çıktığı ilk 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, topladığı 10 puanla geçen haftayı lider tamamladı. Kocaelispor ise 9 puanla üçüncü sırada yer aldı.

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Kocaelispor arasındaki karşılaşma 13 Eylül Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak.

Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, Kocaelispor karşısına önemli eksiklerle çıkacak.

Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Günay Güvenç karşılaşmada forma giyemeyecek.

GALATASARAY 37 MAÇTIR EVİNDE KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 37 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılılar son iç saha yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında aldı. Galatasaray, bu maçın ardından sahasında çıktığı lig karşılaşmalarında 29 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

GEÇEN SEZON KOCAELİSPOR'U YENEMEDİ

Kocaelispor, geçen sezon Galatasaray'ın ligde mağlup edemediği iki takımdan biri oldu.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun 12. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. İki takım arasında 29. haftada oynanan mücadele ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Galatasaray böylece 2025-2026 sezonunda Trabzonspor ile birlikte Kocaelispor'u da ligde mağlup edemedi.

GABRİEL SARA ÜST ÜSTE İKİ MAÇTA GOL ATTI

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, ligde çıktığı son iki karşılaşmada fileleri havalandırdı.

Sara, Göztepe ve İstanbul Başakşehir karşılaşmalarında birer gol kaydederek Kocaelispor maçı öncesinde dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

BERKAN KUTLU ESKİ TAKIMINA KARŞI

Kocaelispor'un orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, teknik direktör Selçuk İnan'ın görev vermesi halinde eski takımı Galatasaray'a karşı sahaya çıkacak.

2021-2025 yılları arasında Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı 159 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

SELÇUK İNAN İÇİN ÖZEL KARŞILAŞMA

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da uzun yıllar formasını giydiği Galatasaray'a karşı bir kez daha teknik direktör olarak mücadele edecek.

Galatasaray'da 9 sezon forma giyen ve kaptanlık yapan Selçuk İnan, sarı-kırmızılılara karşı teknik direktörlük kariyerindeki 6. maçına çıkacak.

İnan, daha önce Gaziantep FK ve Kasımpaşa'nın başında Galatasaray karşısında 3 mağlubiyet yaşarken, Kocaelispor'un başında sarı-kırmızılılara karşı bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti.