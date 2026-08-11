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Kaynak: AA

Babalı Sahili'nde denize girmenin yasak olduğu gün suya giren ve boğulma tehlikesi yaşayan 5 kişiden 4'ü ekipler tarafından kurtarılırken, Ümüt B'nin bulunması için aynı gün çalışma başlatıldı.

Kayıp genci arama faaliyetlerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri ile Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarının yanı sıra AFAD, jandarma, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri katılıyor.

Denizde ve kıyıda sürdürülen çalışmalara havadan dron desteği de sağlanıyor.