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Karamürsel Su Sporları ve Dalış Spor Kulübü (KARSAD) ile Karamürsel Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, 30 dalgıç denize dalarak yaklaşık 10 metre derinliğe kadar 2 bin metrekarelik alanda temizlik yaptı. Çalışmalar sonucunda denizden toplam 400 kilogram atık çıkarıldı.

KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu, etkinlikle deniz temizliğinin önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirterek, denize ait olmayan atıkların su altı yaşamını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Dalgıçlardan Samet Sevinç ise temizlik sırasında otomobil lastikleri, şişeler, plastik atıklar, kutular ve avcılık malzemeleri çıkardıklarını kaydetti.

Etkinliği takip eden Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık da çalışmaya katılan dalgıçlara teşekkür etti.