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Kocaeli / İlknur Batır / Yeniçağ



Kocaeli'de Kafkas kültürünün yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve kültürel değerlerin korunması adına 1964 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Kafkas Kültür Derneği, 2025-2026 eğitim ve çalışma dönemini görkemli bir yıl sonu gösterisiyle taçlandırmaya hazırlanıyor.

"Kültürümüzle, Yeni Nesile" sloganıyla düzenlenecek olan yıl sonu gösterisi, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de Kocaeli Kongre Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilecek. Geleneksel Kafkas kültürünün zenginliğini sahneye taşıyacak etkinlikte, müzik ve dansın büyüleyici uyumu izleyicilerle buluşacak.

Yarım asrı aşkın süredir Kocaeli'nin kültürel hayatına önemli katkılar sunan Kocaeli Kafkas Kültür Derneği, bu yıl da "Gelenekten Geleceğe" anlayışıyla hazırladığı özel programla kültürel mirasın yaşatılmasına ve genç kuşaklara aktarılmasına dikkat çekecek. Yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırlanan gösteriler, Kafkas halklarının tarihini, geleneklerini, zarafetini ve mücadele ruhunu sahneye yansıtacak.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ TOPLULUKLAR SAHNE ALACAK

Kafkas kültürünün en seçkin örneklerinin sergileneceği gecede, Kafkas müziğinin güçlü temsilcilerinden Gujan Ensemble sahne performansıyla izleyicileri Kafkas dağlarının eşsiz ezgileriyle buluşturacak. Halk dansları alanındaki başarılı çalışmalarıyla tanınan Tizegus ve Apşa ekipleri ise geleneksel Kafkas danslarının estetik ve coşkusunu sahneye taşıyacak.

Gecenin en anlamlı bölümlerinden birini ise geleceğin kültür elçileri olan Minik Nartlar oluşturacak. Küçük yaşlarına rağmen büyük bir özveriyle hazırlanan minik dansçılar, kültürel mirasın yeni nesiller tarafından sahiplenildiğinin en güzel örneklerinden birini sergileyecek.

BAŞKAN İBRAHİM UYGUN’DAN DAVET

Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Başkanı İbrahim Uygun, tüm Kafkas camiasını ve Kocaeli halkını bu anlamlı geceye davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Köklerimizden aldığımız güçle kültürümüzü geleceğe taşıma sorumluluğunu büyük bir gururla yerine getiriyoruz. Bu özel gecede yalnızca bir yılın emeğini sergilemeyecek, aynı zamanda geçmişimizle geleceğimiz arasında güçlü bir köprü kuracağız. Yıl sonu gösterimiz; birlik ve beraberliğimizin, kültürel aidiyetimizin ve ortak değerlerimizin en güzel yansımalarından biridir. Kültürüne sahip çıkan, geleneklerini yaşatan ve geleceğe taşımak isteyen tüm hemşehrilerimizi ve Kocaeli halkını bu büyük kültür şölenine davet ediyoruz."

Kafkas kültürünün zengin renklerini sahneye taşıyacak olan bu özel gece, kültürel mirasa sahip çıkmak isteyen herkes için unutulmaz bir buluşma noktası olacak.

Program Bilgileri

Tarih: 6 Haziran 2026 Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: Kocaeli Kongre Merkezi Büyük Salon

Kocaeli Kafkas Kültür Derneği'nin düzenlediği "Yıl Sonu Gösterisi", gelenekten geleceğe uzanan kültür yolculuğuna tanıklık etmek isteyen tüm vatandaşların katılımına açıktır.