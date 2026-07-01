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Türkiye’nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından Koç Holding (KCHOL), grup şirketleri arasında stratejik öneme sahip yeni bir yeniden yapılandırma hamlesini tamamladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre, Koç Finansman A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’ye (FROTO) devir süreci resmen sonuçlandı.

TOPLAM İŞLEM BEDELİ 130,5 MİLYON DOLAR

13 Mart 2026 tarihinde imzalanan Pay Alım Satım Sözleşmesi ile başlayan süreç, kapanış uyarlamalarının yapılmasıyla nihayete erdi. Gerçekleşen nihai hesaplamalara göre Koç Finansman'ın toplam şirket değeri 130,5 milyon dolar olarak belirlendi. Bu doğrultuda Koç Holding'in şirketteki yüzde 50'lik payına isabet eden net satış bedeli 65,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Satış bedelinin belirlenmesinde DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan ve şirket değerini 131-157 milyon dolar aralığında öngören değerleme raporu esas alındı.

DOĞRUDAN PAYLAR BİTTİ, DOLAYLI ORTAKLIK SÜRÜYOR

İşlemin tamamlanmasıyla birlikte Koç Holding’in Koç Finansman’daki doğrudan ortaklığı sona erdi. Ancak dev holding, alıcı konumundaki Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’deki mevcut ortaklık yapısı sayesinde, Koç Finansman üzerinde dolaylı olarak yüzde 38,65 oranında pay sahibi olmaya devam edecek.

Holdingden yapılan açıklamada, bugüne kadar "bağlı ortaklık" statüsünde konsolide edilen Koç Finansman’ın, bu devir işleminin ardından "iş ortaklığı" (joint venture) niteliği kazandığı vurgulandı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOSUNA POZİTİF YANSIYACAK

Hisse satış operasyonunun finansal tablolara yansımasına ilişkin takvim de netleşti. Elde edilen net satış bedeli ile şirketin finansal tablolardaki taşınan değeri arasında oluşacak olumlu fark, Koç Holding’in 30 Eylül 2026 tarihli konsolide finansal tablolarında "yatırım faaliyetlerinden gelirler" kalemi altında muhasebeleştirilecek.