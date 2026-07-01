Orta Doğu'daki savaşın bir sonucu olarak yüksek faiz-yüksek enflasyon kıskacında eriyen altında 5 bin dolar seviyelerinde başlayan gerileme bugünlerde 3 bin 975 dolar seviyesine kadar indi.
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Dev bankalar 2027'deki rakamı açıkladı
Tarihi zirvelerin ardından çöküş yaşayan altında dev bankalar hedef seviyeyi açıkladı. 2027 sonu için rakam verdi.Aykut Metehan
Büyük finans kuruluşları da yıl sonu ons fiyatı tahminlerini 5.000 dolarına altına çekti. Goldman Sachs, Deutsche Bank ve ING’nin son tahminleri 4.650 -4.900 dolar arasında değişiyor.
MERKEZ BANKALARININ TAHMİNİ
Buna karşılık yapılan bir anket, merkez bankalarının beklentilerini de ortaya koydu. Londra merkezli Resmi Para ve Finans Kurumları Forumu (OMFIF), 10 trilyon dolardan fazla varlığı yöneten 74 merkez bankası ile bir anket gerçekleştirdi.
Ankete katılanların %61 gibi çoğunluğunun, ons altın fiyatının Haziran 2027’ye kadar 5.000-6.000 dolar arasında işlem görmesini beklediği ortaya çıktı. Bu tahmin, güncel fiyatlara göre en az %25 prim beklentisine de işaret etti.
1 Temmuz güncel altın fiyatları
Gram altın:
Alış: 5 bin 967 lira
Satış: 5 bin 968 lira
Çeyrek altın:
Alış: 9 bin 711 lira
Satış: 9 bin 857 lira
Yarım altın:
Alış: 19 bin 405 lira
Satış: 19 bin 671 lira
Yarım altın:
Alış: 19 bin 405 lira
Satış: 19 bin 671 lira
Cumhuriyet altın:
Alış: 38 bin 684 lira
Satış: 39 bin 404 lira