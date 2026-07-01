Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Dev bankalar 2027'deki rakamı açıkladı

MERKEZ BANKALARININ TAHMİNİ

Buna karşılık yapılan bir anket, merkez bankalarının beklentilerini de ortaya koydu. Londra merkezli Resmi Para ve Finans Kurumları Forumu (OMFIF), 10 trilyon dolardan fazla varlığı yöneten 74 merkez bankası ile bir anket gerçekleştirdi.