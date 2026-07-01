Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Dev bankalar 2027'deki rakamı açıkladı

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Dev bankalar 2027'deki rakamı açıkladı

Tarihi zirvelerin ardından çöküş yaşayan altında dev bankalar hedef seviyeyi açıkladı. 2027 sonu için rakam verdi.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Dev bankalar 2027'deki rakamı açıkladı - Resim: 1

Orta Doğu'daki savaşın bir sonucu olarak yüksek faiz-yüksek enflasyon kıskacında eriyen altında 5 bin dolar seviyelerinde başlayan gerileme bugünlerde 3 bin 975 dolar seviyesine kadar indi.

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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Dev bankalar 2027'deki rakamı açıkladı - Resim: 2

Büyük finans kuruluşları da yıl sonu ons fiyatı tahminlerini 5.000 dolarına altına çekti. Goldman Sachs, Deutsche Bank ve ING’nin son tahminleri 4.650 -4.900 dolar arasında değişiyor.

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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Dev bankalar 2027'deki rakamı açıkladı - Resim: 3

MERKEZ BANKALARININ TAHMİNİ

Buna karşılık yapılan bir anket, merkez bankalarının beklentilerini de ortaya koydu. Londra merkezli Resmi Para ve Finans Kurumları Forumu (OMFIF), 10 trilyon dolardan fazla varlığı yöneten 74 merkez bankası ile bir anket gerçekleştirdi.

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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Dev bankalar 2027'deki rakamı açıkladı - Resim: 4

Ankete katılanların %61 gibi çoğunluğunun, ons altın fiyatının Haziran 2027’ye kadar 5.000-6.000 dolar arasında işlem görmesini beklediği ortaya çıktı. Bu tahmin, güncel fiyatlara göre en az %25 prim beklentisine de işaret etti.

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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Dev bankalar 2027'deki rakamı açıkladı - Resim: 5

1 Temmuz güncel altın fiyatları

Gram altın:
Alış: 5 bin 967 lira
Satış: 5 bin 968 lira

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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Dev bankalar 2027'deki rakamı açıkladı - Resim: 6

Çeyrek altın:
Alış: 9 bin 711 lira
Satış: 9 bin 857 lira

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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Dev bankalar 2027'deki rakamı açıkladı - Resim: 7

Yarım altın:
Alış: 19 bin 405 lira
Satış: 19 bin 671 lira

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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Dev bankalar 2027'deki rakamı açıkladı - Resim: 8

Yarım altın:
Alış: 19 bin 405 lira
Satış: 19 bin 671 lira

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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Dev bankalar 2027'deki rakamı açıkladı - Resim: 9

Cumhuriyet altın:
Alış: 38 bin 684 lira
Satış: 39 bin 404 lira

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