Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünya Kupası'nın en dokunaklı hikayesi: Oğlunu yaşatmak için formasını satmış

Dünya Kupası'nın en dokunaklı hikayesi: Oğlunu yaşatmak için formasını satmış

Dünya Kupası son 32 turunda Almanya'yı penaltılarla eleyen Paraguay'ın yıldızı Orlando Gill, kurtardığı iki penaltıyla ülkesini son 16 turuna taşıdı. Ancak genç kalecinin bugünlere uzanan hikayesi, sahadaki başarısından çok daha fazlasını anlatıyor.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Dünya Kupası'nın en dokunaklı hikayesi: Oğlunu yaşatmak için formasını satmış - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'yı penaltı atışları sonunda eleyerek tarih yazan Paraguay'da gecenin kahramanı Orlando Gill oldu.

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Dünya Kupası'nın en dokunaklı hikayesi: Oğlunu yaşatmak için formasını satmış - Resim: 2

Kurtardığı iki penaltıyla takımını son 16 turuna taşıyan genç file bekçisi, futbol kariyerindeki büyük çıkışın yanı sıra yaşam öyküsüyle de milyonların takdirini kazandı.

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Dünya Kupası'nın en dokunaklı hikayesi: Oğlunu yaşatmak için formasını satmış - Resim: 3

BBC'de yer alan habere göre; henüz 26 yaşındaki kaleci, bugün Dünya Kupası'nın en formda isimlerinden biri olarak gösterilse de birkaç yıl önce ailesini geçindirebilmek için sahip olduğu her şeyi satmak zorunda kalmıştı.

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Dünya Kupası'nın en dokunaklı hikayesi: Oğlunu yaşatmak için formasını satmış - Resim: 4

OĞLUNUN TEDAVİSİ İÇİN HER ŞEYİNİ SATTI

2022 yılında eşi Melissa Avalos'un hamileliği sırasında aile büyük bir sınav verdi. Prematüre dünyaya gelen oğulları Lautaro, doğumun ardından yoğun bakıma alındı.

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Dünya Kupası'nın en dokunaklı hikayesi: Oğlunu yaşatmak için formasını satmış - Resim: 5

Yaşanan sağlık sorunları nedeniyle maddi sıkıntıya düşen Orlando Gill, tedavi masraflarını karşılayabilmek için futbol ekipmanlarını, kramponlarını, kıyafetlerini ve yıllarca saklamak istediği Paraguay U20 Milli Takımı formasını bile satmak zorunda kaldı.

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Dünya Kupası'nın en dokunaklı hikayesi: Oğlunu yaşatmak için formasını satmış - Resim: 6

Eşi Melissa Avalos, yaşadıkları o zor günleri şu sözlerle anlatmıştı:

"Hiçbir şeyimiz yoktu. Orlando masrafları karşılayabilmek için her şeyini sattı. Oğlumuz hayatta kalmak için savaşırken o da ailesi için elinden geleni yaptı."

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Dünya Kupası'nın en dokunaklı hikayesi: Oğlunu yaşatmak için formasını satmış - Resim: 7

KARİYERİ BİR ANDA DEĞİŞTİ

O dönemde kulüp kariyerinde yalnızca iki A takım maçına çıkabilen Gill'in hayatı, Arjantin'in köklü kulüplerinden San Lorenzo'ya katılarak değişti.

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Dünya Kupası'nın en dokunaklı hikayesi: Oğlunu yaşatmak için formasını satmış - Resim: 8

İlk sezonunu yedek takımda geçiren genç kaleci, 2025 yılında A takımın değişmez isimlerinden biri oldu.

Performansıyla Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro'nun dikkatini çeken Gill, önce milli takıma davet edildi, ardından Dünya Kupası kadrosunun birinci kalecisi olmayı başardı.

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Dünya Kupası'nın en dokunaklı hikayesi: Oğlunu yaşatmak için formasını satmış - Resim: 9

ALMANYA MAÇINDA TARİH YAZDI

Dünya Kupası son 32 turunda Almanya karşısında sergilediği performansla yıldızlaşan Orlando Gill, penaltı atışlarında yaptığı iki kurtarışla Paraguay'a tarihi galibiyeti getirdi.

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Dünya Kupası'nın en dokunaklı hikayesi: Oğlunu yaşatmak için formasını satmış - Resim: 10

Turnuvada şu ana kadar kalesine gelen 17 isabetli şutun 16'sını kurtaran başarılı file bekçisi, FIFA tarafından da maçın oyuncusu seçildi.

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Dünya Kupası'nın en dokunaklı hikayesi: Oğlunu yaşatmak için formasını satmış - Resim: 11

ÖDÜLÜNÜ YEĞENİNE ADADI

Karşılaşmanın ardından duygusal açıklamalarda bulunan Gill, maçın oyuncusu ödülünü ülkesinde tedavi gören yeğeni Alexander'a armağan etti.

Gill, "Alexander, bu kupa senin için. Umarım en kısa sürede iyileşirsin. Vaftiz baban seni uzaktan destekliyor." ifadelerini kullandı.

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